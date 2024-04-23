Как покрасить яйца на Пасху без лишних затрат

Яйца к Пасхе красят разными способами, используя как простые природных красители, так и сложные техники вроде наклеивания золотой фольги — потали. Чтобы избежать сложностей в творческом процессе, стоит применять простые, подручные материалы. Редакция URA.RU сделала подборку продуктов, которые есть на каждой кухне и которые заметно украсят главный праздничный атрибут.

Чеснок

Сок этого растения используют как клей, чтобы с его помощью наклеить тонкую золотую или серебряную фольгу. Подойдет сок чеснока и для того, чтобы приклеить вырезанные силуэты из узорных салфеток. Главное использовать только верхний, типографский слой, чтобы бумага была максимально тонкой.

Рис

Крупа может использоваться для создания необычной фактуры на яйцах. Рис для этого стоит насыпать в полиэтиленовый пакет, перемешать с пищевым красителем, а после поместить одно яйцо. Далее хорошо его прокатать в рисе и получить неожиданный и интересный эффект, сравнимый с пиксель-артом.

Уксус

Для получения геометрического эффекта при окрашивании яиц необходимо смешать уксус с водой в равной пропорции и добавить туда соответствующее число красителя. Сваренное яйцо следует поместить на ложку и опустить примерно до середины, чтобы верхняя часть яйца оставалась белой. Ложку стоит зафиксировать в таком положении на 10-20 минут (зависит от интенсивности красителя), после вынуть и дать яйцу просохнуть. После повторить процедуру с красителем другого цвета, опуская уже белую половину яйца.

Чай каркаде

С помощью этого чая получится сделать эффект морских камней. В зависимости от степени выдержки яиц в растворе заваренного чая получается цвет разной степени насыщенности — от светло-серого до графитового. При выкладке таких яиц на праздничный стол создается эффект морского каменного дна.

Растительное масло

В темные и холодные оттенки красителей стоит капнуть немного растительного масла и опускать туда яйца, предварительно окрашенные теплыми светлыми тонами. Итогом станет необычный «мраморный» узор.

Комнатные растения

Чтобы создать растительный принт на окрашенном яйце понадобится небольшой листок любого комнатного растения. Его прикладывают к яйцу, а после яйцо засовывают в нейлоновый носок, который плотно оборачивают вокруг яйца, фиксируя. Опускают в краситель и держат необходимое время.