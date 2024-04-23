Пять последствий филлеров для лица, о которых не предупреждают косметологи

Косметологические процедуры давно стали частью обязательной бьюти-рутины, однако далеко не все вмешательства одинаково полезны для организма. Мы поговорили с косметологом, врачом-дерматологом Татьяной Баллирано, которая рассказала о негативных последствиях филлеров для лица, о которых не предупреждают косметологи.

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Филлер не рассасывается через год

Долгое время пациентов многих эстетических центров уверяли в том, что филлер самостоятельно рассосется примерно через год, что успокаивало пациентов, если процедура проходила с последствиями для внешности, что часто происходит при увеличении губ под контролем неопытного специалиста. Татьяна поясняет: «Научно доказано, что филлер может находиться в организме 10—15 лет».

Лимфастаз

Слишком большой объем введенного филлера может приводить к такой проблеме, как лимфастаз. Татьяна: «Очень большой объем дает сдавление сосудов, лимфасосудов, что и вызывает лимфастаз». Отечность еще никому не добавила особой красоты, будьте внимательны при выборе специалиста.

Тромбоэмболия

В случае, если филлер вводится слишком глубоко или попадает в просвет сосуда, может развиться серьезное осложнение — тромбоэмболия. Пациент может ощущать болезненность в области введения филлера, развивается отечность. В тяжелых случаях может дойти до некроза.

Эффект Тиндаля

Крайне неприятное осложнение, по словам нашего эксперта. После установки филлера, например, в область скул, он начинает просвечивать. Из-за этого кажется, что под глазами появляются синюшные мешки.

Некачественные филлеры

Использование дешевых и некачественных филлеров для подкожного введения может спровоцировать аутоиммунные реакции организма. Это касается, к примеру, гиалуроновой кислоты для увеличения губ от некоторых корейских и китайских производителей.