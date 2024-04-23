Главные тренды лета 2024: что купить уже сейчас, а от чего лучше отказаться

Лето уже совсем близко, а значит, пора изучать главные тренды и антитренды грядущего сезона. Мы поговорили со стилистом Анной Вихровой, которая составила для WomanНit топ главных хитов лета 2024, а также посоветовала, от каких вещей лучше отказаться.

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Flower-принт

Цветочек бывает разный, и здесь важно подобрать то, что идеально подходит именно вашему стилю, при этом есть важные новости для любителей такого принта.

«Крупный цветочный принт выход в топ этим летом, можно даже пробовать дерзкие вариации на флористичную тему», — рекомендует стилист.

Комбинации

Для вечерних летних образов еще не придумали ничего лучше платья-комбинации. В этом сезоне оно особенно актуально.

Анна: «Летом 2024 в тренде молочные, песочные и черные комбинации. Можно легко миксовать их с жакетами прямого кроя, а вот от кардигана лучше откажитесь — это уже заезженная тема, тем более кардиган и вязаные вещи мало подходят для вечерних образов».

Плиссе

Юбки и платья-плиссе также удерживают верхние строчки в летнем топе.

Стилист: «Выбирайте длину ниже колена и смело сочетайте с лодочками или ретро-кроссовками. Главное, чтобы обувь не была на резком контрасте с юбкой, иначе вы рискуете сделать ногу визуально шире».

Антитренды лета 2024

Макси деним

Длинные джинсовые юбки встречались на улице чаще, чем мегапопулярные кожаные леггинсы еще этой весной. Наш эксперт не советует полностью отказываться от макси юбок в дениме, но все же стоит помнить, что этот тренд уже довольно резко сдал позиции.

Карго с резинкой внизу

Сама по себе модель таких брюк специфична. Некоторые девушки активно сочетают карго с туфлями на каблуках, однако наш эксперт считает, что даже этот прием не спасет эту модель.

«Карго-брюки очевидно устарели. Они сложны в сочетаниях, создать актуальный casual-образ для города с их участием довольно проблематично. Замените их на палаццо или светлые джинсы straight», — комментирует стилист.

Спортивные костюмы

Огненный тренд последнего года — трикотажные костюмы, которые носили все и в любой ситуации.