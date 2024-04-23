Шэрон Осборн выглядит изможденной после похудения на Оземпике

Звезда скинула почти 20 кг.

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Шэрон Осборн заметили прогуливающейся в Беверли-Хиллз за утренним кофе. 71-летняя судья X-Factor выглядела изможденной, сообщает MailOnline.

Так, Шэрон показала фигуру после того как похудела почти на 20 кг на популярном у знаменитостей препарате Оземпик. Осборн действительно стала выглядеть стройнее, но как будто теперь кажется, что у звезды недовес.

Рыжеволосая дама выглядела гламурно в стильном твидовом пиджаке и синих джинсах в сочетании с элегантными черными лоферами. В качестве аксессуара она выбрала солнцезащитными очки от Gucci, а также дополнила свой наряд коричневой кожаной сумочкой.