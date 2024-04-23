Быший ангел Victoria's Secret похудела после родов на 11 килограммов

Модель Эмили ДиДонато стала мамой в апреле 2023 года. Бывший ангел Victoria's Secret воспитывает двоих детей – двухлетнюю дочь Тедди и 11-месячного сына Оливера. Вторая беременность сильно сказалась на фигуре и здоровье модели, поэтому сразу, как только врачи дали добро, она принялась заниматься спортом и возвращаться к привычному весу.

С момента рождения младшего сына Эмили прошёл практически год. За это время она смогла сбросить 11 набранных за время беременности килограммов. В социальных сетях ДиДонато продемонстрировала результат своего преображения.

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭМИЛИ ДИДОНАТО

Поклонники 33-летней модели поделились своими историями похудения и отметили, что результат Эмили мотивирует их двигаться вперед.