Ярушин высказался о моде на накачанные губы

Артист и шоумен Стас Ярушин на гала-ужине премии МУЗ-ТВ рассказал, что спокойно относится к моде среди девушек увеличивать губы, но отметил прелесть разнообразия внешности. Звезда «Универа» также сообщил, что не видит ничего предосудительного в фотосессиях в стиле ню, если они делаются «не колхозно», передает корреспондент NEWS.ru.

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[Фотосессии в стиле ню] — это определенный вид искусства. <...> Когда эстетически красиво, это грамотно, а когда перебор — это колхозная тема. <...> Мода увеличивать губы... Это личное дело каждого человека. Накачивать губы, наращивать волосы. <...> Но кайф, когда все разные, — сказал Ярушин.

Ранее Ярушин заявил, что многие российские звезды боятся приходить к нему на «МузLoft» и петь живьем без звуковых эффектов. Актер напомнил, что это искренний проект, где не делается искусственное шоу.

Однако продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что большие артисты не идут на «МузLoft» не из-за боязни петь живьем, а потому что проект еще находится на стадии развития. По его мнению, пока на программу приходили либо молодые артисты, либо «сбитые летчики». Рудченко уверен, что как только Ярушин раскрутит свое шоу, к нему пойдут с удовольствием.