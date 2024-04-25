Известная актриса в прозрачном платье снялась для обложки Vogue

Известная американская актриса Камила Мендес в откровенном наряде снялась для обложки майского номера мексиканской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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29-летнюю звезду сериала «Ривердейл» запечатлели на фоне неба в прозрачном бордовом платье на тонких бретелях, украшенном цветочной вышивкой. Также она надела черные трусы-шорты и отказалась от бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь руками.

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Кроме того, в рамках фотосессии знаменитость примерила золотистый металлический топ в виде крыльев на цепочке вместо лямок и голубые джинсы с заниженной талией. Известно, что автором данных кадров стала популярный фотограф Зои Гроссман.

Ранее в апреле американская актриса Сидни Суини снялась в топе от бикини и мини-шортах во время отдыха на Гавайях.