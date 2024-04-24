В Курске объявляли ракетную опасность

ТАСС, 24 апреля. Угрозу ракетной опасности объявляли в Курске. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.

"Курск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - проинформировал он.

Позже Гладков Старовойт об отмене сигнала ракетной опасности в Курске.

Сигнал ракетной опасности действовал в городе на протяжении 11 минут.

В новость внесены изменения (01:33 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности