Почему мы покупаем безликие вещи и как это исправить

Ежедневно вокруг мы встречаем одинаковых людей, как две капли воды похожих друг на друга, особенно со спины. Не лицами, манерами, тембром голоса, характерами, мечтами, а одеждой и аксессуарами. Многие словно по инструкции выбирают вещи из многочисленных списков по «базовому гардеробу» — белая рубашка, белая футболка, голубые джинсы, черное платье, прямого кроя жакет нейтрального цвета, бежевый тренч, нюдовые лодочки. Все понятно и безопасно.

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Но ориентируясь на якобы универсальные списки вещей под лозунгом «это обязательно должно быть у каждой и именно с таким комплектом вещей вы будете чувствовать себя достойно», в результате мы получим скучный и безликий гардероб. Семейный стилист Анна Вострикова расскажет, что такое безопасные вещи и как составить по-настоящему уникальный ни на кого не похожий гардероб.

Когда мы слышим слово «безликий» мы представляем себе серые, черные, темно-синие вещи, но на самом деле безликий гардероб — это гардероб без индивидуальности. За ним мы скрываем самое главное — себя и свою уникальность, и становимся больше похожими на команду рабочих в униформе.

Откуда начинается безликость в гардеробе?

Непонимание себя, своей индивидуальности, своих сильных сторон. Отсюда, вы не знаете что вам идет и что украшает вашу внешность. В результате покупаются вещи из списков или как у кого-то: «Понравилось в журнале на девушке» / «Хочу как у коллеги, подруги, сестры» / «Сказали, что модно и нужно брать» / «Послушала консультанта в магазине, а сама не знаю идет мне или нет» / «Распродажа, срочно беру». Выглядеть как все и покупать из раза в раз одно и то же — это понятно и безопасно.

Проявляться и показывать себя во всей красе — это сложно и нужно решиться на внимание окружающих людей к себе. «Мы это уже проходили и знаем, что никаких сюрпризов здесь не будет, так спокойнее».

Ошибочное мнение о разнообразии гардероба. Если в гардеробе 20 брюк, но все они черные, похожего кроя, похожих фактур, то можно смело говорить, что в гардеробе только одни брюки! При однотипном гардеробе и огромном количестве вещей можно ежедневно выглядеть одинаково и безлико. Такое однообразие связано со следующими факторами:

Незнание своего стиля; Неумение выбирать вещи, подходящие по фигуре; Незнание своих лучших цветов, которые украшают и помогают выглядеть свежей и яркой; Непонимание своих гардеробных потребностей, которые напрямую зависят от образа жизни, целей и задач; Отсутствие насмотренности, благодаря которой формируется представление о том, как можно выглядеть, что актуально, как можно сочетать вещи, что можно добавить, чтобы образ «ожил» и подчеркнул индивидуальность; Страх быть заметной, который перекрывает весь интерес и желание проявляться.

Можно ли «оживить» безликий гардероб? С чего начать?

Дайте себе обещание больше не покупать безликие и одинаковые вещи. Можно даже зафиксировать это на камеру или перед подругой. И пересмотрите все вещи, которые вы отметили на маркетплейсах и в онлайн-магазинах. Если там снова те же брюки, юбка, джинсы или очередная одинаковая футболка, смело удалите.

Проведите инвентаризацию ваших базовых вещей на актуальность современным тенденциям, на посадку по вашей фигуре, на свежесть вещей.

Разберитесь с тем, как же подчеркнуть свою индивидуальность. Самый быстрый и эффективный способ — обратиться к стилисту, который покажет визуально варианты как можно выглядеть, чтобы образы подчеркивали вашу уникальность, сохраняя внутренний и внешний комфорт. Либо самостоятельно пробуйте, экспериментируйте и перед очередным шопингом обязательно изучите:

что сейчас актуально. К сожалению, магазины предлагают много устаревших и не современных вещей. И чтобы не попасться в ловушку неактуальности изучайте, просматривайте, прислушивайтесь к авторитетам в данной индустрии; что вас украшает, какие цвета, фасоны, детали стиля — это база, с которой всегда будет легче; что для вас актуально и необходимо, напишите список нужных вещей и двигайтесь по нему, чтобы не купить очередную похожую.

Добавьте в свой гардероб ярких необычных деталей, например:

цвет если гардероб спокойный и скучный, то цветовые акценты всегда его «оживят»; принт леопардовые лодочки вместо черных или бежевых, жакет в клетку, футболка или лонгслив с надписью или в полоску; фактура однообразные фактуры в одном образе создают унылое и скучное впечатление, а сочетание разных создаст объемный образ, который хочется рассматривать; нестандартные способы ношения обычных вещей например, необычно стилизуйте рубашку: ее можно расстегнуть, обнажив одно плечу, надеть многослойно или асимметрично; аксессуары: ремень, цветные колготки, очки, головные уборы, платки на шее, жакете, на волосах, сумке или вместо ремня, браслета, модные сумка и обувь, украшения на сумку. Также базовый классический гардероб может «ожить» за счет интересных аксессуаров в мужской стилистике — галстуки, подтяжки, приправив образ эстетикой денди.

Безопасный гардероб глазами стилиста — это гардероб, в котором все вещи и аксессуары самодостаточны и не требуют спасения, улучшения, доработки.

Все вещи подходят стилистически, подчеркивают индивидуальность хозяйки гардероба;

Прекрасно сидят по фигуре, подчеркивают достоинства и корректируют нюансы;

Соответствуют образу жизни, статусу, деятельности;

Сочетаются между собой и даже при небольшом количестве формируют несколько классных комплектов;

Вещи, аксессуары актуальны и современны не только сейчас, но и в дальнейшей перспективе;

Ухоженные и опрятные.

Безликость в гардеробе — часто это и безликость в жизни в целом. Мы выбираем профессию по рейтингам и рекомендациям, а не по зову души и сердца, мы покупаем машину, потому что эта марка статусная, отдыхаем там, куда все едут, едим, что рекламируют и словно проживаем не свою жизнь. В этих ориентирах на окружение мы все больше запутываемся и теряем себя. Человек, который достаточно хорошо знает себя будет уверен во всем и выбирать лучшее и только то, что нравится и по душе. А гардероб будет естественным продолжением.

Безликая одежда — ваш враг, в ней не видно личность. Как только в гардеробе появляется индивидуальность — вы проявляетесь и двери начинают открываться перед вами! Вы нравитесь себе и окружающим. Вам не нужно играть какую-то роль, которую вы примеряете вместе с безликими вещами, а можете быть собой смело и уверенно. Гардероб, в котором учтены индивидуальность, всегда вызывает эстетический интерес, подходит и украшает. В таких вещах всегда комфортно и уместно, а значит безопасно!