Безопасный гардероб: почему мы покупаем безликие вещи и как это исправить
Ежедневно вокруг мы встречаем одинаковых людей, как две капли воды похожих друг на друга, особенно со спины. Не лицами, манерами, тембром голоса, характерами, мечтами, а одеждой и аксессуарами. Многие словно по инструкции выбирают вещи из многочисленных списков по «базовому гардеробу» — белая рубашка, белая футболка, голубые джинсы, черное платье, прямого кроя жакет нейтрального цвета, бежевый тренч, нюдовые лодочки. Все понятно и безопасно.
Но ориентируясь на якобы универсальные списки вещей под лозунгом «это обязательно должно быть у каждой и именно с таким комплектом вещей вы будете чувствовать себя достойно», в результате мы получим скучный и безликий гардероб. Семейный стилист Анна Вострикова расскажет, что такое безопасные вещи и как составить по-настоящему уникальный ни на кого не похожий гардероб.
Когда мы слышим слово «безликий» мы представляем себе серые, черные, темно-синие вещи, но на самом деле безликий гардероб — это гардероб без индивидуальности. За ним мы скрываем самое главное — себя и свою уникальность, и становимся больше похожими на команду рабочих в униформе.
Откуда начинается безликость в гардеробе?
- Непонимание себя, своей индивидуальности, своих сильных сторон. Отсюда, вы не знаете что вам идет и что украшает вашу внешность. В результате покупаются вещи из списков или как у кого-то: «Понравилось в журнале на девушке» / «Хочу как у коллеги, подруги, сестры» / «Сказали, что модно и нужно брать» / «Послушала консультанта в магазине, а сама не знаю идет мне или нет» / «Распродажа, срочно беру». Выглядеть как все и покупать из раза в раз одно и то же — это понятно и безопасно.
- Проявляться и показывать себя во всей красе — это сложно и нужно решиться на внимание окружающих людей к себе. «Мы это уже проходили и знаем, что никаких сюрпризов здесь не будет, так спокойнее».
- Ошибочное мнение о разнообразии гардероба. Если в гардеробе 20 брюк, но все они черные, похожего кроя, похожих фактур, то можно смело говорить, что в гардеробе только одни брюки! При однотипном гардеробе и огромном количестве вещей можно ежедневно выглядеть одинаково и безлико. Такое однообразие связано со следующими факторами:
- Незнание своего стиля;
- Неумение выбирать вещи, подходящие по фигуре;
- Незнание своих лучших цветов, которые украшают и помогают выглядеть свежей и яркой;
- Непонимание своих гардеробных потребностей, которые напрямую зависят от образа жизни, целей и задач;
- Отсутствие насмотренности, благодаря которой формируется представление о том, как можно выглядеть, что актуально, как можно сочетать вещи, что можно добавить, чтобы образ «ожил» и подчеркнул индивидуальность;
- Страх быть заметной, который перекрывает весь интерес и желание проявляться.
Можно ли «оживить» безликий гардероб? С чего начать?
- Дайте себе обещание больше не покупать безликие и одинаковые вещи. Можно даже зафиксировать это на камеру или перед подругой. И пересмотрите все вещи, которые вы отметили на маркетплейсах и в онлайн-магазинах. Если там снова те же брюки, юбка, джинсы или очередная одинаковая футболка, смело удалите.
- Проведите инвентаризацию ваших базовых вещей на актуальность современным тенденциям, на посадку по вашей фигуре, на свежесть вещей.
- Разберитесь с тем, как же подчеркнуть свою индивидуальность. Самый быстрый и эффективный способ — обратиться к стилисту, который покажет визуально варианты как можно выглядеть, чтобы образы подчеркивали вашу уникальность, сохраняя внутренний и внешний комфорт. Либо самостоятельно пробуйте, экспериментируйте и перед очередным шопингом обязательно изучите:
- что сейчас актуально. К сожалению, магазины предлагают много устаревших и не современных вещей. И чтобы не попасться в ловушку неактуальности изучайте, просматривайте, прислушивайтесь к авторитетам в данной индустрии;
- что вас украшает, какие цвета, фасоны, детали стиля — это база, с которой всегда будет легче;
- что для вас актуально и необходимо, напишите список нужных вещей и двигайтесь по нему, чтобы не купить очередную похожую.
- Добавьте в свой гардероб ярких необычных деталей, например:
- цвет если гардероб спокойный и скучный, то цветовые акценты всегда его «оживят»;
- принт леопардовые лодочки вместо черных или бежевых, жакет в клетку, футболка или лонгслив с надписью или в полоску;
- фактура однообразные фактуры в одном образе создают унылое и скучное впечатление, а сочетание разных создаст объемный образ, который хочется рассматривать;
- нестандартные способы ношения обычных вещей например, необычно стилизуйте рубашку: ее можно расстегнуть, обнажив одно плечу, надеть многослойно или асимметрично;
- аксессуары: ремень, цветные колготки, очки, головные уборы, платки на шее, жакете, на волосах, сумке или вместо ремня, браслета, модные сумка и обувь, украшения на сумку. Также базовый классический гардероб может «ожить» за счет интересных аксессуаров в мужской стилистике — галстуки, подтяжки, приправив образ эстетикой денди.
Безопасный гардероб глазами стилиста — это гардероб, в котором все вещи и аксессуары самодостаточны и не требуют спасения, улучшения, доработки.
- Все вещи подходят стилистически, подчеркивают индивидуальность хозяйки гардероба;
- Прекрасно сидят по фигуре, подчеркивают достоинства и корректируют нюансы;
- Соответствуют образу жизни, статусу, деятельности;
- Сочетаются между собой и даже при небольшом количестве формируют несколько классных комплектов;
- Вещи, аксессуары актуальны и современны не только сейчас, но и в дальнейшей перспективе;
- Ухоженные и опрятные.
Безликость в гардеробе — часто это и безликость в жизни в целом. Мы выбираем профессию по рейтингам и рекомендациям, а не по зову души и сердца, мы покупаем машину, потому что эта марка статусная, отдыхаем там, куда все едут, едим, что рекламируют и словно проживаем не свою жизнь. В этих ориентирах на окружение мы все больше запутываемся и теряем себя. Человек, который достаточно хорошо знает себя будет уверен во всем и выбирать лучшее и только то, что нравится и по душе. А гардероб будет естественным продолжением.
Безликая одежда — ваш враг, в ней не видно личность. Как только в гардеробе появляется индивидуальность — вы проявляетесь и двери начинают открываться перед вами! Вы нравитесь себе и окружающим. Вам не нужно играть какую-то роль, которую вы примеряете вместе с безликими вещами, а можете быть собой смело и уверенно. Гардероб, в котором учтены индивидуальность, всегда вызывает эстетический интерес, подходит и украшает. В таких вещах всегда комфортно и уместно, а значит безопасно!