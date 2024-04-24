51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без бюстгальтера на берегу моря

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда одежды G. Label. Соответствующие кадры опубликованы на сайте Daily Mail.

© Global Look Press

На одном из размещенных фото 51-летняя звезда «Железного человека» предстала перед камерой на берегу моря в классическом темно-синем костюме, состоящем из пиджака с карманами и брюк. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

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В качестве украшения артистка выбрала золотое кольцо. Кроме того, стилисты распустили ей завитые в легкие локоны волосы и нанесли мейкап в нейтральных тонах.

Ранее в апреле 51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без макияжа. В размещенном ролике звезда предстала на фоне дома в вязаной кофте бежевого цвета с полосками от розовых до бордовых оттенков.