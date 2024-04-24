Ирина Пегова поделилась снимками с дочерью в похожих образах

Актриса Ирина Пегова прошлась по Москве в мини-платье в компании 18-летней дочери, которая подобрала для себя похожий образ только в длине макси. Звезда поделилась снимками с Татьяной в личном блоге.

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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Как две сестры! У вас очень красивая доченька», «Вы очень похожи», «Такие очаровательные девчонки», «Таня очень похожа на маму», «Красавицы», «Как две сестренки», «Раньше Таня была очень похожа на папу, а сейчас мамино появилось», «Какие красотки. Не сразу поняла, что это дочка. Решила, что это подруга или сестра», «Как две капли воды, красавицы».

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Артистка родила дочь от звезды фильма «Брат 2» Дмитрия Орлова. Супруги были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Актриса признавалась, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако знаменитость никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с дочерью — Татьяна проводит время с отцом столько, сколько захочет, и периодически девушка делится снимками с родителем в соцсетях.

Недавно актриса призналась, что у нее появился возлюбленный. Звезда похвасталась букетом цветов, который мужчина подарил ей за звание народной артистки. Знаменитость получила награду за большие заслуги в развитии кинематографического и театрального искусства.