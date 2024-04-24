Актриса Ирина Пегова поделилась снимками с дочерью в похожих образах
Актриса Ирина Пегова прошлась по Москве в мини-платье в компании 18-летней дочери, которая подобрала для себя похожий образ только в длине макси. Звезда поделилась снимками с Татьяной в личном блоге.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:
«Как две сестры! У вас очень красивая доченька», «Вы очень похожи», «Такие очаровательные девчонки», «Таня очень похожа на маму», «Красавицы», «Как две сестренки», «Раньше Таня была очень похожа на папу, а сейчас мамино появилось», «Какие красотки. Не сразу поняла, что это дочка. Решила, что это подруга или сестра», «Как две капли воды, красавицы».
Артистка родила дочь от звезды фильма «Брат 2» Дмитрия Орлова. Супруги были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Актриса признавалась, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако знаменитость никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с дочерью — Татьяна проводит время с отцом столько, сколько захочет, и периодически девушка делится снимками с родителем в соцсетях.
Недавно актриса призналась, что у нее появился возлюбленный. Звезда похвасталась букетом цветов, который мужчина подарил ей за звание народной артистки. Знаменитость получила награду за большие заслуги в развитии кинематографического и театрального искусства.