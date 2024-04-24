Актриса Настасья Самбурская выложила видео в прозрачном платье

Актриса и певица Настасья Самбурская примерила провокационный образ. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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37-летняя Настасья Самбурская предстала перед камерой в черном прозрачном мини-платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса также надела нижнее белье в тон. Визажисты сделали артистке макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой, а стилисты — укладку с эффектом мокрых волос.

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Настасья Самбурская получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах "Универ. Новая общага" и "Универ. 10 лет спустя". Актриса также снималась в таких картинах, как "Верни мою любовь", "Ласточкино гнездо", "Полицейский с YouТюба", "Беспринципные".

Недавно Настасья Самбурская рассказала, что сходила на неудачное свидание. Артистка решила поужинать с мужчиной в ресторане позже из-за отмененных планов. В заведении он сообщил, что женат.

Самбурская отметила, что не захотела продолжать общение с мужчиной после оглашения своего социального статуса. Артистка не стала уходить, так как была очень голодной. Она заявила, что собирается поесть молча, и тот может уходить.