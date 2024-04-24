Стилист Александр Рогов посоветовал купить короткие шорты для лета

Тренд на микрошорты, более напоминающие трусы, неплохо сыграл на нервах модниц и модников — не каждый был готов отправиться на променад в таком противоречивом наряде. Тем не менее мода на этот предмет одежды прочно вошла в нашу жизнь и уходить не собирается. По крайней мере, так утверждает любимый модный эксперт Александр Рогов.

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По его словам, главный must-have грядущего лета — короткие шорты. Причем чем короче, тем моднее! И если минувшие мировые недели моды не убедили вас в необходимости обзавестись трендовой вещью, то сейчас, пока температура воздуха не перевалила за 20 градусов, самое время это сделать. Референсы для вдохновения из личного Telegram-канала стилиста прилагаются.

Кстати, Рогов справедливо заметил:

«Самый долгий роман с короткими шортами, пожалуй, у супермодели Кейт Мосс».

Так что для поклонников знаменитости это отличный повод повторить один из ее стильных образов и не переживать из-за чересчур открытых ног — этим летом будет уместна любая длина.

Ну а для тех, кто с весной так быстро прощаться не намерен, другой модный совет от стилиста. Только будьте осторожнее: этот тренд требует идеальной фигуры и длинных ног.