Какое нижнее белье не нравится мужчинам

Нижнее белье — это не просто такая специальная одежда, которую мы носим на голой коже. Это еще и заявление, бунт, обещание или знак «запрещено». Именно так месседж считывают мужчины, которые, разумеется, привыкли думать, что одеваемся (и раздеваемся) мы исключительно для них. Иногда это именно так, но в большинстве случаев женщины все же выбирают вещи по своему вкусу, а не основываясь на предпочтениях сильной половины человечества. И вот тут возможны разногласия и разночтения. О них рассказываем подробнее — какое белье нам нравится, а им — нет?

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Нюдовый цвет

Оно, видите ли, недостаточно соблазнительно. Им, понимаете ли, нравится красный или там черный. Или черный с красными розами. А вот подобрать удачный лифчик под белую блузку? Или под нечто с кружевом? Вот, то-то и оно. Мужчины знать не знают, до чего прекрасно носить белье цвета кожи: ничего не просвечивает и не отвлекает.

Трусы до талии

Звучит удивительно, но такая модель им тоже не мила (хотя мы все смотрели «Бриджит Джонс» и помним, в каком восторге был герой Хью Гранта от «бабушкиных» трусов главной героини). Такое белье прекрасно подтягивает и маскирует живот или складки на нем, удлиняет зрительно ноги и вообще прекрасно со всех сторон. Но нет, им подавай трусики с низкой посадкой — вспомните Бритни Спирс в ее юном задоре нулевых. Они не понимают, что наши упругие попы остались примерно там же, а на более зрелых ягодицах лучше как раз то, что носим мы.

Спортивное белье

«Это не романтично и вообще сильно похоже на мужское белье из добротного трикотажа с плоскими швами и удобными широкими резинками».

Да, а вот если у них спросить в лоб, чего они сами не носят все эти кружавчики и рюшечки, то они ответят, что им чешется и колется. А нам, стало быть, должно быть нормально. Нет, мы не против красиво полежать или томно пройтись в красивом кружеве. Но в ежедневном формате хороший трикотаж реально удобнее.

Утягивающее белье

Необъяснимый и любопытный парадокс: мужчины обожают женщин в корсетах и облегающих платьях. Но терпеть не могут утягивающего и корректирующего белья. Но ведь в первое почти невозможно втиснуться без помощи второго! И эти люди нам что-то говорят о странной женской логике.

Крутые принты и надписи

Как, вот как в здравом уме можно отказаться от кокетливых трусиков с забавной надписью и пукающим радугой-единорожкой? Ну или покемонов с муми троллями, которые пляшут на лужайке? Или еще чего-то столь же милого? Нет, не понять им наших девичьих забав. Им нужно, чтобы все было по-взрослому, драмы и страсти побольше — шелк там, кружево, опять же.