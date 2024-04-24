Дизайнер Зинько выпустила юбку из трусов за 61 тысячу рублей

Живущий в Великобритании украинский дизайнер Наташа Зинько выпустила в продажу сшитый из нижнего белья наряд за десятки тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ее одноименного бренда Natasha Zinko.

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Речь идет об облегающей юбке длиной ниже колена, изготовленной из белых трусов с завышенной талией, которые оформлены серо-голубой резинкой с названием марки. Отмечается, что изделие выполнено из хлопка и спандекса и представлено в размерах от XS до XL.

Известно, что цена данного предмета гардероба составляет 527 фунтов стерлингов (примерно 61 тысячу рублей).

В феврале сообщалось, что французский бренд Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов за 161 тысячу рублей.