Названы самые популярные кроссовки в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самую популярную в мире обувь в первом квартале 2024 года. Соответствующий список появился на одноименном сайте.

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Речь идет о результате коллаборации брендов Miu Miu и New Balance — кроссовках в стиле унисекс с замшевыми вставками, плоской резиновой подошвой и логотипами обеих марок. На официальном сайте данное изделие было представлено в двух цветах: коричневом и экрю, а его стоимость составляла 850 евро (примерно 84 тысячи рублей).

При этом на данный момент указанные кроссовки отсутствуют в продаже на сайте бренда. Отмечается, что они были распроданы онлайн за считаные часы.

Ранее в апреле также был назван самый популярный модный бренд в мире.