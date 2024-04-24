Стилист Чурцинова назвала прозрачные вещи и бахрому трендами весны и лета

Стилист универмагов российских дизайнеров «ИМЕНА» Катя Чурцинова рассказала «Газете.Ru» о пяти главных трендах весенне-летнего сезона.

© globallookpress

По словам эксперта, сейчас особенно популярны прозрачные предметы гардероба. Чтобы не выглядеть вызывающе, Чурцинова рекомендует надеть просвечивающую вещь нижним слоем под жакет, сарафан или рубашку. Как отмечает стилист, контраст с одеждой из плотных фактур компенсирует откровенность и подчеркнет женственность. Также с этим трендом можно экспериментировать – сочетать кружевные юбки с джинсами или носить прозрачные платья с шортами и топом.

«В этом сезоне модно сочетать разные оттенки денима. Стоит обратить внимание на джинсовую куртку, которая может быть абсолютно любого фасона — от классической джинсовой рубашки до стильного бомбера или куртки-кимоно. Сочетайте джинсовые куртки с легкими тканями, такими как шифон и хлопок, или выберите вариацию изо льна для создания непринужденного и легкого образа», — рассказала Чурцинова.

Стилист добавила, что джинсовые юбки можно носить с мягким трикотажем, рубашкой или кожаными вещами.

Помимо этого, Катя Чурцинова посоветовала приобрести вещи с бахромой. Как утверждает эксперт, такие предметы гардероба всегда выглядят динамично и эффектно.

«Интерпретации бахромы могут быть разные: небольшие кисточки, элементы фурнитуры, разноцветные ленты, свободные кожаные ремешки и тонкие нити. Все это может быть продолжением платья или юбки. Помните — чем декор длиннее, тем лучше», — поделилась стилист.

Тем, кто хочет разбавить образ в спокойных тонах, Чурцинова рекомендует добавить анималистичный принт в вариации блузки, топа или аксессуаров. Эксперт отметила, что самые модные принты сезона — леопардовый, змеиный и жирафовый.

Завершил рейтинг трендов женственный и игривый аксессуар – бант. Он может быть в виде ленты на волосах, кулона или акцентной детали на жакете.

Ранее стилист Рогов назвал вещь, которую необходимо приобрести для летнего сезона.