Стилист Чурцинова назвала прозрачные вещи и бахрому трендами весны и лета
Стилист универмагов российских дизайнеров «ИМЕНА» Катя Чурцинова рассказала «Газете.Ru» о пяти главных трендах весенне-летнего сезона.
По словам эксперта, сейчас особенно популярны прозрачные предметы гардероба. Чтобы не выглядеть вызывающе, Чурцинова рекомендует надеть просвечивающую вещь нижним слоем под жакет, сарафан или рубашку. Как отмечает стилист, контраст с одеждой из плотных фактур компенсирует откровенность и подчеркнет женственность. Также с этим трендом можно экспериментировать – сочетать кружевные юбки с джинсами или носить прозрачные платья с шортами и топом.
«В этом сезоне модно сочетать разные оттенки денима. Стоит обратить внимание на джинсовую куртку, которая может быть абсолютно любого фасона — от классической джинсовой рубашки до стильного бомбера или куртки-кимоно. Сочетайте джинсовые куртки с легкими тканями, такими как шифон и хлопок, или выберите вариацию изо льна для создания непринужденного и легкого образа», — рассказала Чурцинова.
Стилист добавила, что джинсовые юбки можно носить с мягким трикотажем, рубашкой или кожаными вещами.
Помимо этого, Катя Чурцинова посоветовала приобрести вещи с бахромой. Как утверждает эксперт, такие предметы гардероба всегда выглядят динамично и эффектно.
«Интерпретации бахромы могут быть разные: небольшие кисточки, элементы фурнитуры, разноцветные ленты, свободные кожаные ремешки и тонкие нити. Все это может быть продолжением платья или юбки. Помните — чем декор длиннее, тем лучше», — поделилась стилист.
Тем, кто хочет разбавить образ в спокойных тонах, Чурцинова рекомендует добавить анималистичный принт в вариации блузки, топа или аксессуаров. Эксперт отметила, что самые модные принты сезона — леопардовый, змеиный и жирафовый.
Завершил рейтинг трендов женственный и игривый аксессуар – бант. Он может быть в виде ленты на волосах, кулона или акцентной детали на жакете.
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