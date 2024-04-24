Танцор Дерек Хаф и его жена принимают ледяные ванны после каждого выхода на сцену

Супруги вместе принимают участие в танцевальном шоу. В декабре 2023 года супруга танцора и хореографа Дерека Хафа Хейли Эрберт перенесла экстренную операцию на мозге. С того момента девушка стремительно восстановилась и уже начала появляться в эфире танцевальной программы вместе с мужем.

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У себя в блоге Хейли рассказала, как они с Дереком приходят в себя и отдыхают после тяжёлых съёмок очередного выпуска проекта. По словам Эрберт, методом проб и ошибок было установлено, что оптимальным средством для восстановления после танцев является ледяная ванна. Хейли опубликовала кадры, на которых она и Дерек опускаются в воду, наполненную льдом.

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В среднем танцор старается проводить в ледяной воде чуть больше минуты. Дерек шутит, что погружения в компании проходят куда веселее и оказываются максимально эффективными. К слову, другие звёзды танцевального шоу, в котором принимают участие супруги, рассказали, что Хаф заставляет их тоже время от времени принимать ванну со льдом.

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