Звезда «А зори здесь тихие» показала фигуру в ярком бикини

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Агния Кузнецова показала фигуру в ярком бикини. Актриса позировала в океане и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Доброе утро, планета», — подписала снимок артистка, отдыхающая с семьей на Мальдивах.

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Знаменитость за время беременности набрала девять килограммов и смогла быстро вернуться в форму благодаря сбалансированному питанию и спорту. Актриса говорила, что дома и в отпуске выполняет комплекс упражнений по системе табата (короткие интервальные тренировки с высокой интенсивностью нагрузки). По словам Кузнецовой, именно такие занятия позволяют ей поддерживать тело в тонусе и быстро худеть. А также она практикует интервальное голодание и внимательно следит за весом, но не соблюдает диету.

Актриса растит сына от танцовщика Максима Петрова, за которого вышла замуж в 2015 году. Звезда признавалась, что хотела назвать мальчика в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию. Однако супругу звезды не понравился такой вариант, поскольку он хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — сына назвали Андроном.

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