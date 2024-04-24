Жена Дмитрия Тарасова раскрыла секреты восстановления тела после четвертых родов

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, «вторая вице-мисс Россия — 2014», модель Анастасия Костенко раскрыла секреты восстановления тела после четвертых родов. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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30-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала во время тренировки в фитнес-шортах с принтом и оверсайз-футболке. При этом на кадре видно, что звезда выполняет приседания.

Кроме того, она продублировала вопрос одной из подписчиц, которая поинтересовалась, как быстро прийти в прежнюю форму после рождения ребенка.

«Самый главный и безопасный лайфхак — спорт и питание. Пока я не в прежней форме, но через неделю возобновляю тренировки. Быстро пока не получается. Как и всегда, впрочем», — заключила супруга спортсмена.

Ранее в апреле жена Дмитрия Тарасова раскрыла параметры фигуры после четвертых родов. Супруга спортсмена отметила, что в данный момент ее вес составляет 62 килограмма, обхват груди — 88 сантиметров, талии — 67 сантиметров, бедер — 97 сантиметров.