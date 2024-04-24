Топ бьюти-процедур, которые стоит попробовать до 40

В каждом десятилетии мы сталкиваемся с различными изменениями во внешности. Мы поговорили с врачом-дерматологом, косметологом Татьяной Баллирано, которая подсказала WomanНit топ процедур, которые стоит попробовать еще до 40 лет.

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Инъекции ботокса

Далеко не всем показана эта процедура, однако в возрасте после 30 лет морщины начинают проявляться все активнее. Многое зависит от типа кожи, поэтому ботокс показан лишь в том случае, если другие способы увлажнения и заполнения морщин не работают.

Мезотерапия и биоревитализации

С возрастом кожа теряет все больше влаги, понижается упругость и появляются пигментные пятна. Наш эксперт уверена, что решить эти проблемы поможет грамотно составленный план лечения с помощью мезотерапии. Косметолог собирает коктейль для процедуры индивидуально. Если же основная ваша проблема — сухая или обезвоженная кожа, здесь не обойтись без биоревитализации, которую можно начинать уже с 30 лет.

Ультразвуковой пилинг

К процедурам, которые стоит проводить хотя бы раз в год, относят пилинги и чистки. Татьяна рекомендует присмотреться к ультразвуковому пилингу, который поможет поддержать кожу в хорошем состоянии и притормозить возрастные изменения.

Дополнительные процедуры, рекомендованные Татьяной: