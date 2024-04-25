Врач Пылев: склонность к получению солнечных ожогов связана с риском рака кожи

Врач-онколог Артур Бохян рассказал, что за последние 15-20 лет заметно увеличилась заболеваемость раком кожи, примерно в 10 раз.

Врач отметил, что классика — плоскоклеточный и базальто-клеточный рак. Большинство случаев приходится именно на эти виды рака кожи. Но «царица рака» — меланома.

Однако на меланому приходится только 2% случаев. Главная проблема, связанная с этим видом долгое время, — отсутствие препаратов, только хирургическое вмешательство.

«Но, как онкологи любили в своё время говорить, это царица рака, потому что была тупиковая достаточно долгие годы ситуация, когда не было никаких реальных препаратов и методов лечения, кроме хирургического», — рассказал Бохян.

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