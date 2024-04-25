Модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в купальнике

Модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли показала поклонникам, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой 37-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли предстала в черном слитном купальнике с V-образным вырезом и белыми бретелями, который подчеркнул ее фигуру. Модель была запечатлена с распущенными волосами. Она также отказалась от косметики. Бывший «ангел» Victoria's Secret позировала сидя на шезлонге в SPA-комплексе.

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Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с актером Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась.

В 2017 году Роузи Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го модель сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона появилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс. Звезды делятся в социальных сетях фотографиями с детьми, но до сих пор не показывают лицо девочки.

На прошлой неделе Роузи Хантингтон-Уайтли отпраздновала 37-летие. В честь дня рождения модель отправилась с друзьями в закрытый клуб. После этого в сети завирусились фото звезды в нетрезвом виде.