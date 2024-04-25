Как избавиться от второго подбородка

Работа над осанкой и положением головы, а также некоторые косметологические процедуры помогут избавиться от второго подбородка, заверил пластический хирург, врач-косметолог Андрей Касьянов. Эти способы он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

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Касьянов объяснил, что второй подборок появляется по разным причинам: при наборе веса или его колебаниях, из-за возрастных изменений, неправильного прикуса и строения челюстной системы в целом, неправильной осанки и привычек проводить долгое время в неправильных позах — например, с наклоном головы.

Первым способом избавиться от второго подбородка врач назвал исправление осанки и положения головы. Этот способ поможет, в частности, тем, у кого эта проблема возникла из-за чрезмерного использования гаджетов. Тем, кто имеет второй подбородок из-за неправильного строения нижней челюсти, когда она намного меньше положенного, могут помочь филлеры, добавил специалист.

С помощью филлеров мы можем восстановить пропорции между челюстями, а точнее приблизить объем нижней челюсти к тому, который должен быть. Это дает перераспределение тканей и более аккуратный овал лица, - Андрей Касьянов, пластический хирург, косметолог

Также на помощь пациентам со вторым подбородком приходит аппаратная косметология, например СМАС-лифтинг и липосакция, отметил Касьянов.

«Липосакция позволит уменьшить количество жировых клеток, а применяемый во время операции лазер (или ультразвук) вызывает сокращение кожи и создает красивый овал лица», — объяснил врач.

Если же второй подборок появился из-за птоза, то врач может порекомендовать подтяжку шеи или подтяжку лица.

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