55-летняя супермодель снялась в прозрачном боди для журнала

Американская супермодель Кристи Тарлингтон снялась в откровенных образах для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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55-летняя манекенщица предстала перед камерой в прозрачном сетчатом боди коричневого цвета и укороченной рыжей шубе бренда Saint Laurent. Кроме того, она надела серьги-кольца Piaget Possession и убрала волосы в гладкий пучок. Также знаменитость примерила платье марки Celine с обнажающим грудь фигурным вырезом до талии.

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Известно, что автором съемки стал известный американский фотограф Итан Джеймс Грин.

Ранее британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном образе для немецкой версии журнала Vogue.