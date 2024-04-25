55-летняя супермодель снялась в прозрачном боди для журнала
Американская супермодель Кристи Тарлингтон снялась в откровенных образах для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.
55-летняя манекенщица предстала перед камерой в прозрачном сетчатом боди коричневого цвета и укороченной рыжей шубе бренда Saint Laurent. Кроме того, она надела серьги-кольца Piaget Possession и убрала волосы в гладкий пучок. Также знаменитость примерила платье марки Celine с обнажающим грудь фигурным вырезом до талии.
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Известно, что автором съемки стал известный американский фотограф Итан Джеймс Грин.
Ранее британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном образе для немецкой версии журнала Vogue.
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