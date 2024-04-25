Российская стилистка предрекла трем предметам гардероба выход из моды летом
Российская стилистка Анна Вихрова предрекла трем предметам гардероба выход из моды летом 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.
По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальность утратят популярные макси-юбки из денима. Кроме того, устареют штаны карго с резинкой внизу. Так, эксперт порекомендовала заменить данные изделия на брюки палаццо или светлые джинсы прямого кроя.
В то же время предпочтительно отказаться от трикотажных спортивных костюмов.
«Да, это удобно, но так скучно и, честно, не всегда уместно», — заявила собеседница издания.
В марте фэшн-редакторы также предрекли пяти трендовым предметам гардероба выход из моды в 2024 году.
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