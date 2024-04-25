Мини-юбка: как и с чем ее носят Белла Хадид и Тейлор Свифт весной 2024

Юбка-мини прошла долгий и триумфальный путь с тех пор, как ее впервые ввела в моду в 1960-х годах британский дизайнер Мэри Куант. Появившись в витрине ее исторического бутика на Кингс-Роуд, она стала культовой в ту эпоху — и, конечно, сразу появилась на улицах всего мира. Куант назвала юбку «мини», к слову — в честь своего любимого крохотного автомобиля.

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Это нестареющая вещь, но при этом довольно универсальная. Будь то вечерняя прогулка с подругами, поход в магазин или офис — мини подходит для любого случая. Итак, с чем будем носить ее весной и летом в этому году?

Классический наряд

Для создания шикарного образа, не требующего особых усилий, выбирайте классику. Сочетание мини-юбки с подходящим по тону и текстуре топом или жакетом — это быстрый способ вписаться в тренд.

«Для лета выбирайте более яркие тона или яркие принты, чтобы внести немного веселья и живости в ваш образ», — советует стилист Маша Ведерникова.

Будьте проще

Выберите простой фасон в нейтральных тонах, чтобы вы могли легко вписать его в свой гардероб.

«Чтобы придать образу пикантности, можно поиграть с цветом и текстурой остальных вещей», — объясняет Маша.

Школьница

Обнаружьте свою внутреннюю школьницу и выберите мини с плиссировкой, дополнив его вязаным жилетом, мокасинами и носками с высоким голенищем. Это образ вроде бы простой, но на самом деле очень провокационный.

«Другой вариант — имитация школьной формы, все эти клетки, сорочки с галстуком-бабочкой, невинно хлопающие ресницы. Очень секси — и подходит всем в любом возрасте. Главное — не переборщить с игрой в инфантильность! А вот каблуки тут точно будут лишними, например», — предупреждает Маша.

Принт

Вариант с принтом — беспроигрышный способ создать ансамбль. Клетчатый, цветочный, полосатый, животный или фруктовый узор — такая юбка станет идеальным дополнением летнего гардероба.

«Сочетайте юбку с гладкими вещами, чтобы она оставалась акцентной или попробуйте смешать разные варианты принта», — предлагает стилист.

Джинсовая юбка

Это обязательный элемент любого капсульного гардероба на лето.

«Это стиль, к которому вы будете возвращаться из года в год. Юбку из денима можно носить самыми разными способами. Тут уместны и простая белая майка, и классическая сорочка, и строгий блейзер», — говорит Маша.

Роскошная кожа

Объедините кожу и мини-юбку, и вы найдете выигрышную комбинацию. Стиль байкер-шик — с футболкой, ботинками и кожаной курткой. Если вам удастся найти такую же, как юбка, то будет вообще отлично.

Смелые яркие цвета

Для максималистов: чем ярче, тем лучше. Выберите юбку яркого цвета и постройте весь остальной наряд вокруг нее, чтобы получить настоящий дофаминовый коктейль.

Общая текстура

Чтобы юбка-мини была интересной, можно использовать текстуру, одинаковую с топом.