Певица Селена Гомес вышла в свет в облегающем платье

Певица и актриса Селена Гомес посетила саммит "TIME 100", который прошел в Линкольн-центре 24 апреля. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

31-летняя Селена Гомес выбрала для мероприятия элегантный образ. Певица вышла в свет в черном облегающем платье Brandon Maxwell с кожаным корсетом, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила наряд туфлями Black Suede Studio на каблуках с открытым мысом, бриллиантовым колье и серьгами. Визажисты сделали ей макияж в персиковых оттенках, а стилисты по волосам — легкую укладку.

В декабре 2023 года Селена Гомес подтвердила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Знаменитость опубликовала в социальной сети совместные снимки с новым возлюбленным. На одной из фотографий Бланко целовал артистку в губы. Как оказалось, звезды были давно знакомы. Они вместе работали над песней "I Can't Get Enough" в 2021 году.

На днях Селена Гомес впервые за долгое время вышла на публику с Бенни Бланко. Знаменитостей заметили на баскетбольном матче между командами "Нью-Йорк Никс" и "Филадельфия Севенти Сиксерс".

Певица и музыкальный продюсер не скрывали своих чувств. Они обнимались и смеялись