Популярный летний тренд возмутил россиянок в сети. Соответствующий пост и высказывания появились в Telegram-канале стилиста Алеко Надиряна.

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В своем посте эксперт рассказал, что косынки, повязанные поверх кепок, вновь станут актуальными.

«В 2017 году так ходила Рианна, а Versace показывали этот прием на подиуме в 2021-м. Тогда широкого распространения стайл-трик не получил», — рассказал специалист.

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Он подчеркнул, что на данный момент такие знаменитости, как модель Хейли Бибер и инфлюэнсер София Коэльо, уже стали носить подобное сочетание.

«Поэтому тут к гадалке не ходи — тренд совсем скоро разлетится по всей сети. Как вам?» — поинтересовался он у подписчиков.

Подписчики, в свою очередь, оценили данную тенденцию в комментариях под публикацией.

«Мне кажется, для некоторых городов России это слишком модно», «На кладбище, например, можно так ходить», «Ну что за ужас», «Сомнительно, но окей», «Странненько смотрится», «Мне мама так на картошке в детстве завязывала, чтобы теплее было», «Жесть!» — высказались они.

Ранее в апреле был назван самый популярный модный бренд в мире. Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, заявили, что рейтинг возглавил итальянская марка Miu Miu.