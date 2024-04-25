Названа самая модная футболка на лето

Фэшн-редакторы назвали самые модные футболки на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия журнала Vogue.

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По словам экспертов, базовые однотонные футболки в следующем сезоне уступят лидерство данным предметам гардероба в винтажном стиле с различными надписями и логотипами. Отмечается, что среди знаменитостей, которые поспособствовали очередному росту их популярности, оказалась певица и дизайнер Виктория Бекхэм.

Так, в октябре 2023 года супруг знаменитости — бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм — уличил жену в обмане о простом происхождении. Он вынудил звезду признаться, что ее отец возил дочь в школу на Rolls-Royce. Впоследствии исполнительница выпустила собственный мерч с посвященной указанной ситуации фразой — белую футболку с надписью My dad had a Rolls-Royce («У моего отца был Rolls-Royce»).

Ранее в апреле также была названа модная замена джинсам в теплое время года.