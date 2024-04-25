Российский врач назвала упускаемые из виду части тела при принятии душа

Российский врач-косметолог, дерматовенеролог для косметического бренда d’Alba Екатерина Анчикова назвала упускаемые из виду части тела при принятии душа. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь медик обратила внимание на мочки ушей и заушное пространство. По ее словам, в данном месте часто скапливаются роговые чешуйки. Их большое количество может привести к дерматитам и ранним морщинам.

«Особенно от этого страдают те, кто любит наносить на лицо много тонального крема. Дело в том, что во время вечернего умывания в эту зону неосознанно "сливаются" остатки декоративной косметики и очищающих средств. Так постепенно формируется толстый слой из смеси химических компонентов и кожного сала», — пояснила Анчикова.

Кроме того, эксперт отметила подмышечные впадины. У многих людей с возрастом или при лишнем весе складки в этой части тела становятся больше и глубже. Если их тщательно не промывать, то может развиться грибковая инфекция. Также она упомянула про вредное воздействие дезодорантов.

«Если человек моется реже одного раза в день или принимает душ ежедневно, но быстро, то кожа подмышечных впадин страдает от токсического воздействия входящих в состав дезодоранта солей алюминия», — предупредила специалист.

Среди прочего, выяснилось, что многие люди забывают мыть пупок и пространство между пальцами ног. В первом случае игнорирование этой зоны на теле может привести к возникновению гноя, а во втором — микозу. Также при принятии душа чаще всего пропускаются шея и затылок.

«Здесь обнаруживается своеобразный коктейль из духов, крема, роговых чешуек, ворсинок от одежды, пота и кожного сала. А учитывая то, что кожа на шее тонкая, мы инстинктивно стараемся сильно ее не тереть при мытье, и в результате получаем преждевременную дряблость, снижение эластичности и морщины», — объяснила Анчикова и посоветовала для мытья использовать средства с более мягкими компонентами в составе.

В заключение собеседница издания напомнила о щиколотках, для очищения которых необходимо применять скрабы и пилинги.

«Большинство из нас имеет здесь грубую толстую кожу, на которой часто присутствуют признаки гиперкератоза (повышенного ороговения)», — уточнила она.

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