Дженни из BLACKPINK на обложке южнокорейского Vogue

На обложке нового номера корейского журнала Vogue запечатлена певица Дженни в лучах полуденного солнца и атмосфере освежающей прохлады ранней ночи.

Фотограф – Heejune Kim, стилист - Minhee Park, фэшен-редакторы - Kihoh Sohn, Eunji Shin. Красоту Дженни подчеркнули парикмахер Seonyeong Lee, визажист Joyeon Won и мастер маникюра Eunkyung Park из Unistella.

Seoyun Cho поставила съёмку с Дженни, демонстрирующей изысканные украшения от Chanel из коллекции Coco Crush.

Многие поклонники 28-летней певицы не сразу узнали её в этой фотосессии, поскольку с помощью контактных линз она поменяла карий цвет глаз не зелёный. Однако почти все признали, что команда вместе с Дженни отлично поработала, представив нежные «русалочьи» образы, навеянные морской тематикой.

Преобладавшие фоном сине-голубые, серый, белый и чёрный цвета подчеркнули фарфоровую бледность кожи артистки, а эффект мокрых волос и наряды с отсутствием одного-двух элементов добавили ранимости и незащищённости.

Сейчас Дженни из BLACKPINK продолжает переписывать рекорды в музыкальной индустрии, цементируя карьеру сольной артистки последними новостями. Её хит «One of the Girls» вошёл в чарты Billboard, а сама она стала первой солисткой в жанре K-pop, две композиции которой преодолели отметку в 600 миллионов скачиваний на Spotify. Помимо «One of the Girls» её первый трек «SOLO» имел большой успех, поступив в продажу в ноябре 2018-го года.

Имя в фэшен-индустрии певица начала себе делать несколько лет назад, став амбассадором Chanel. Поэтому неудивительно, что её «родной» бренд представил аксессуары для съёмок в корейском Vogue. А в начале апреля Дженни снялась в рекламной кампании известного американского модного дома Calvin Klein, представив модели спортивного нижнего белья. Как сообщается, в июне этого года она выпустит первый сольный альбом.