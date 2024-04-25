Капсульный гардероб в итальянском стиле: что носить летом 2024

Если вы всегда мечтали побывать в Италии и подсмотреть стильные фишки местных красоток, совсем не обязательно отправляться на место событий. Мы поговорили со стилистом Алисой Михненко, которая подсказала нам несколько крутых капсул в итальянском стиле на лето. Изучаем, не выходя из дома.

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Монохром

В Италии большую часть года довольно тепло, поэтому итальянки предпочитают натуральные и легкие материалы, о чем стоит задуматься и нам.

«Подберите на лето образ с макси-юбкой в натуральном оттенке. Идеально, если соберете монохромный 'лук». Смотрите, чтобы ткани плотно не обтягивали фигуру, должен быть «воздух», — поясняет стилист.

Акцентное платье

Не секрет, что итальянки просто обожают яркие цвета и акцентные аксессуары. Для дневного образа, особенно для выездов в офис, вам точно понадобится как минимум одно яркое платье на это лето.

«Красные и насыщенные розовые цвета для дневных образов — too much, поэтому я бы сделала акцент на желтых и зеленых оттенках. Кстати, платья-рубашки и любые модели с прямыми линиями смотрятся невероятно эффектно в этом сезоне», — комментирует Алиса.

В офис

Даже если итальянка отправляется на деловую встречу или бизнес-обед, где предусмотрен дресс-код, она обязательно продемонстрирует какую-либо часть тела.

«Чаще всего открывают ноги, так как голые плечи большинство строгих дресс-кодов не пропускают. Я рекомендую собрать образ с жакетом и мини-платьем футляром, при этом обязательно используйте темные колготки, если без них вообще нельзя», — говорит наш эксперт.

Комбинезон

Вы наверняка уже запланировали отпуск на лето, здесь итальянки подбрасывают нам отличную идею — заменить легкое платье на стильный комбинезон. Алиса: