59-летняя Ирина Безрукова раскрыла причину отказа от пластики

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова раскрыла причину отказа от пластики. Соответствующий комментарий приводит издание Teleprogramma.pro.

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59-летняя знаменитость призналась, что предпочитает поддерживать молодость с помощью малоинвазивных процедур. По ее словам, она посещает хорошего косметолога.

«Для актрисы очень важно, чтобы лицо было подвижным и живым. Я несколько раз пробовала ботокс, совсем немного, но эффект меня не впечатлил», — заявила она и добавила, что делает аппаратную безинъекционную мезотерапию.

В то же время артистка отметила, что не осуждает женщин, которые прибегают к хирургическим вмешательствам.

«Если человек остается, что называется, со своим лицом и просто выглядит чуть моложе своего возраста, то в этом ничего страшного нет. Самое главное — выбрать хорошего хирурга и понимать, не навредит ли это здоровью», — уточнила собеседница портала.

Ранее Ирина Безрукова показала фото топлес в честь 59-летия. Тогда актриса поделилась серией кадров с празднования дня рождения. На одном снимке она была запечатлена в купели без одежды и нижнего белья.