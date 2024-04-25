Как защитить губы от сухости и трещинок

Вы весь день вчера порхали прекрасной и легкой бабочкой по городским залитым солнцем улицам, а сегодня у вас сухие и потрескавшиеся губы? Стандартная история. Несмотря на все усилия по поддержанию идеального увлажнения кожи, жизнь подкидывает неизбежные сюрпризы, из-за которых ваши губы становятся похожими на старый чернослив. Но сохранить их здоровыми, мягкими и чувственными довольно просто. Все, что требуется, — это немного заботы и минимум усилий.

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Приведите их в порядок

Мы научились разбираться в типах и оттенках помад и с удовольствием ими пользуемся (и это здорово!), но не многие знают, как правильно очищать губы!

«Чтобы сохранить губы здоровыми, используйте мягкие очищающие средства в сочетании с теплой водой. Это позволит удалить грязь, масла и остатки макияжа», — объясняет косметолог Алена Вилина.

Отшелушивание

Это ключ к тому, чтобы они выглядели наилучшим образом. Многие из нас упускают из виду этот простой шаг в уходе за губами или не решаются, опасаясь переборщить с эксфолиацией.

«Скрабы для губ — это не только отличный способ избавиться от омертвевших клеток, бальзамов и помад, которые накапливаются в течение дня, но и помочь сохранить губы здоровыми и упругими. Только убедитесь, что вы выбрали достаточно мягкий эксфолиант для нежной кожи губ, и используйте его экономно — легкое отшелушивание скрабом один-два раза в неделю сделает все неоходимое», — рассказывает Алена.

Время от времени используйте патчи

Это самый горячий азиатский бьюти-тренд! Патчи для губ смотрятся при использовании несколько своеобразно, но они реально помогают. Они содержат увлажняющую сыворотку для губ с кокосовым маслом и маслом ши, гиалуроновой кислотой и витаминами, которые проникают глубоко в кожу губ и помогают смягчить и увлажнить ее. А еще патчи слегка увеличивают объем.

Увлажняйте

Речь, конечно, о бальзамах для губ. Они не только обеспечивают дополнительный слой защиты и увлажнения нежной кожи, но и, в зависимости от выбранного типа, меняют оттенок и делают губы более эластичными. Их можно наносить в течение дня и перед сном.

«Самое главное в бальзамах — это то, что они успокаивают зуд, воспаление и трещины, возникающие при сухости и раздражении кожи губ. Кроме того, увлажняющие компоненты в составе этих средств работают как щит, который предотвращает потерю влаги, сохраняя губы мягкими», — говорит Алена.

Теперь главный вопрос: как часто нужно наносить бальзам для губ?

В зависимости от того, насколько чувствительны ваши губы и как много времени вы проводите на открытом воздухе, вы должны решить, как часто вам лучше всего это делать.

«Если у вас очень сухие губы, аллергия или повышенная чувствительность к ветру и солнцу, рекомендуется наносить обильное количество бальзама примерно каждый час или когда губам становится некомфортно. С другой стороны, если ваши губы в целом в хорошем состоянии и вы не проводите много времени на открытом воздухе, то, вероятно, нет необходимости наносить бальзам для губ так часто. А если вам не нравится увлажняющий бальзам, вы можете использовать питательное масло», — объясняет Алена.

Защита

Когда речь заходит об ультрафиолете, мы обычно думаем о солнцезащитном креме для кожи лица, поэтому многие забывают о защите губ. Но ведь она очень нежная и тонкая, так что важно принимать дополнительные меры предосторожности.

«Ищите помаду или бальзам с SPF 15, а то и выше. Так вы сможете быть уверены, что ваши губы полностью защищены от повреждений или изменения цвета на солнце. Ультрафиолет может не только вызвать воспаление и дискомфорт, но и со временем привести к более серьезным проблемам, таким как преждевременные морщины», — предупреждает Алена.

Используйте маску для губ

Эти средства, как следует из их названия, работают в течение ночи, восстанавливая повреждения губ, глубоко увлажняя и осветляя кожу. В состав некоторых популярных масок входят такие ингредиенты, как пчелиный воск, масло ши, гиалуроновая кислота и витамин Е, которые идеально подходят для увлажнения и смягчения кожи губ на ночь.