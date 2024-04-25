Косметолог рассказала об ошибках в уходе за кожей вокруг глаз

Кожа вокруг глаз нуждается в особом внимании, так как возрастные изменения и ошибки ухода всплывают в этой области одними из первых. Мы поговорили с косметологом Ольгой Рустамовой, которая рассказала о самых популярных ошибках ухода за нежной зоной.

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Неправильное использование средств

Даже самый крутой крем может сработать неправильно, если вы наносите его не по правилам.

«Очень часто женщины отмечают покраснение глаз или же стянутость кожи. Это происходит от того, что вы наносите крем близко к слизистой или же втираете средство очень активно — кожа растягивается и раздражается», — комментирует наш эксперт.

Вы не защищаете кожу от солнца

Использовать средства с SPF важно не только на всей поверхности лица, но и отдельно на коже вокруг глаз. Косметолог:

«Помимо специальных легких текстур для кожи вокруг глаз я бы рекомендовала не забывать о качественных солнечных очках. Купите хорошую пару, которая поставит блок от УФ». Кроме того, вечером летом кожа также нуждается в питании, как и в более прохладный сезон.

Ваше средство не удовлетворяет потребностям кожи

Многие ошибочно выбирают только питательные средства для ухода за кожей вокруг глаз, но наш эксперт рекомендует опираться исключительно на свои потребности.