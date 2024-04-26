Косметологи заметили, что мужчины стали чаще приходить на бьюти-процедуры

За последние годы отношение мужчин к бьюти-процедурам сильно поменялось. Если раньше визиты к косметологу считались чем-то постыдным, то сейчас — довольно популярны. Сильный пол хочет иметь здоровую и ухоженную кожу не меньше, чем женщины, отмечают специалисты. «Клопс» решил узнать, какие сеансы красоты востребованы у мужчин.

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Сильный пол приходит на различные процедуры: от удаления бородавок до избавления от мимических морщин, рассказала косметолог Марина Печенина.

«Очень востребована фотоэпиляция — удаление нежелательных волос на груди и спине. Этим методом часто пользуются спортсмены», — добавила Печенина.

Популярны и аппаратные процедуры, которые способствуют подтяжке кожи лица. Некоторые пациенты просят сделать инъекции, чтобы разгладить морщинки. Например, медийным личностям нужно всегда выглядеть ухоженно и свежо.

Избыточное потоотделение также приводит мужчин к косметологам. Избавиться от проблемы на многие месяцы помогает уколы ботокса. После процедуры можно смело носить белые рубашки и любимую обувь, не опасаясь пятен и запаха, объяснила косметолог Юлия Наймушина.

«Вначале их приводят жёны, потом мужчины привыкают, приходят сами. В процедурном кабинете уже чувствуют себя как дома. Все манипуляции проходят совершенно спокойно и обыденно», — отметила Наймушина.

Сильный пол составляет четверть от общего числа клиентов косметологов. С каждым годом это количество увеличивается, пришли к единому мнению специалисты.

Доктор рассказал, какие продукты ускоряют процесс старения кожи.