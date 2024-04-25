Марк Уолберг похвастался стальным прессом на новых кадрах

Кубикам актёра позавидует любой атлет. 52-летний Марк Уолберг уже давно ведёт исключительно здоровый образ жизни. Тренировки в зале, правильное питание и ледяные ванны стали рутиной звезды. У себя в социальных сетях Уолберг часто делится с поклонниками результатами своих упорных занятий и демонстрирует идеальный пресс.

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Актёр продемонстрировал погружение и рассказал, что уже давно состоит в «Клубе 4 утра», который он же и придумал. По словам Уолберга, именно в это время он занимается спортом и проводит водные процедуры каждый день.

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Впрочем, ранние подъёмы сейчас особенно играют актёру на руку. В 2022 году Дэвид Бекхэм подал в суд на фитнес-компанию актёра, а теперь дело получило продолжение. Бывший футболист хочет получить $ 18,8 млн за невыполнение условий заключенного между ним и компанией контракта. Сейчас Уолберг тратит много времени на общение с адвокатами и решение бюрократических вопросов.