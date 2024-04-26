Поможет ли тренд с кожурой банана из TikTok сохранить молодость

Дерматолог Ядав: втирание банановой кожуры в кожу не спасёт от старения. Сейчас на полках магазинов полно всевозможных кремов и сывороток, которые помогут улучшить цвет лица и разгладить лёгкие морщины. Но, несмотря на это, поклонниц натуральных масок всё равно остаётся довольно много. Один из последних трендов — втирать кожуру банана в кожу. Рассказываем, работает ли это.

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Что это за тренд

Как сообщил портал Daily Mail, тренд с кожурой банана в TikTok запустила визажист из Нью-Йорка Кэти Джейн Хьюз. Она заявила, что эта бьюти-процедура практически аналог ботокса. По её словам, поры на лице у неё сузились, кожа стала значительно мягче, а лицо — более подтянутым. Она опубликовала ролик, где натирает кожурой фрукта кожу, и он собрал более 750 000 просмотров. Некоторые девушки под постом написали, что тоже так делают и довольны результатом.

Мнение врачей

Канадский врач-дерматолог Гита Ядав отметила, что нереально получить от пищевого продукта тот же эффект, что от инъекции ботокса. Врач-дерматолог Кливлендской клиники Тейлор Баллок добавил, что никаких научных доказательств, что этот приём работает, нет.

В то же время он добавил, что банановая кожура и правда имеет антимикробный эффект. Но он настолько незначительный, что заметить его вряд ли получится. Он объяснил, что намного более эффективно в этом плане работает сыворотка с витамином С.

Баллок предположил, что эффект от этой маски может быть связан с большим количеством антиоксидантов в банане. Но даже если натираться продуктами, богатыми антиоксидантами, — черникой, зелёным чаем или какао, регулярно, то результат всё равно будет скромнее, чем от уходовых средств из магазина.

Так что лучше употреблять бананы внутрь. Но имейте в виду: они тоже могут навредить.