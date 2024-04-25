Пластический хирург объяснил, как делают кубики пресса

Vaser-липосакция может убрать жировую прослойку, покрывающую прямые мышцы, чтобы выделить естественные кубики. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург и кандидат медицинских наук Владимир Зленко.

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«Кубики пресса можно «сделать» благодаря технологии Vaser-липосакции при условии, что жир подкожный, а не висцеральный, а кожа обладает хорошим тургором и тонусом», — заявил хирург.

Существует много мифов о том, как именно пластические хирурги делают кубики пресса. Есть версии, что они имплантируются. Также поговаривают, что кубики пресса делаются из силикона или жира. По словам Зленко, все это не соответствует реальности.

«Это метод именно скульптурной, филигранной липосакции, которую позволяет делать ультразвуковая технология Vaser», — объяснил доктор.

Пластический хирург уточнил, что операция подчеркивает и выделяет естественные мышцы человека.

«Сначала происходит ультразвуковая обработка жира, чтобы обратить его в эмульсию. Затем эмульсия высасывается аппаратом для формирования нужного рельефа. Это позволяет делать как бы прорисовку внутри жира. То есть пластические хирурги не закачивают туда жир, чтобы сделать кубик, а убирают его так, чтобы обрисовать естественный контур прямых мышц живота, которые есть у каждого человека. Убирая покрывающую прямые мышцы жировую прослойку, пластический хирург выделяет эти естественные мышечные кубики», — рассказал Зленко.

Врач также подчеркнул, что делать эту операцию можно не всем.

«Если жир висцеральный на 70-90%, то не получится провести ни липоскульптурирование, ни обычную липосакцию. Если это подкожный жир, то можно сделать спортивные кубики. Еще один вопрос — состояние кожи. Если она плотная, способна хорошо сократиться, тогда это идеально для липоскульптуры. Если же кожа растянутая и имеется большое количество подкожного жира, то чаще всего можно выполнять липосакцию с элементами липоскульптуры. Однако при этом нужна комплексная операция в сочетании с абдоминопластикой, когда часть растянутой лишней кожи отрезается», — объяснил хирург.

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