Эпиляция диодным лазером: кому можно, а кому нельзя?

Майские праздники… Кажется, ещё не так давно их обязательными составляющими были только первомайские демонстрации, парад на День Победы, грядки на дачах и выезды на шашлыки. Теперь же ко всему вышеперечисленному добавилось и открытие пляжного сезона: многие наши соотечественники, не дожидаясь летних отпусков стараются выбраться в какие-нибудь тёплые края. И привезти оттуда красивый загар, новые впечатления и эффектные фотографии.

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Но если раньше памятные снимки становились исключительно достоянием семьи и аккуратно вставлялись в альбом, то теперь они почти наверняка оказываются выставленными в соцсетях на всеобщее обозрение. При этом всегда есть вероятность, что разглядывать их будут не только друзья. Поэтому и выглядеть нужно на все сто. А один из неизменных признаков ухоженности – это гладкая кожа без “лишних” волосков видимых частях тела. И, конечно же, на лице.

Мода на гладкую кожу возникла, наверное, сразу же после того, как люди сбросили звериные шкуры и начали шить одежду из ткани. В анналах сохранились рецепты снадобий для ликвидации “ненужной” растительности на теле, составленные ещё в эпоху строительства египетских пирамид.

Некоторые из них можно приготовить в домашних условиях. Это, например, так называемая “персидская” депиляция. Её практиковали ещё в Древнем Египте, Персии и Месопотамии. От нежелательных волос на теле избавлялись с помощью сахарной пасты, полученной из меда с добавлением мяты, алоэ и сока цитрусовых. Конечно, было больно, зато пахло приятно.

А вот первые кремы для депиляции, появившиеся в Древнем Египте, даже самые отчаянные поклонницы домашних средств вряд ли смогут изготовить самостоятельно. Потому как для него требуются экзотические для наших широт ингредиенты: жженые листья лотоса, порошок из толченого панциря черепахи и жир бегемота. А если панцирь хоть немного не дотолочь, то волоски, наверное, уберутся вместе с кожей.

Так что проще уж воспользоваться достижениями современной науки и техники. Например, диодным лазером, который удаляет волоски и на теле, и на лице. И делает это быстро и безопасно.

"Вот только, если планируете обновить купальник уже в начале мая, то стоит поспешить, – рекомендует ведущий врач-косметолог Центра косметологии Epilas Августина Заляутдинова, – Так как лазерная эпиляция имеет накопительный эффект и проводится только курсом, для более пролонгированного и стойкого результата начинать ее лучше тогда, когда кожа ещё не подвергается интенсивному воздействию солнечных лучей, благодаря чему снижается риск нежелательных явлений."

Имеет ли лазерная эпиляция противопоказания?

– Да. Но их не так уж и много. Это беременность и период лактации, а также некоторые заболевания: истинный фотодерматит, варикоз (2+ степени), герпес, псориаз или келоидные рубцы в зоне обработки, волосяные родимые пятна в зоне обработки, множественные родинки на теле, расстройства свертывания (лейкоз) крови, различные формы сахарного диабета, эпилепсия, некоторые типы вирусных заболеваний, повышенная светочувствительность, онкологические заболевания. С осторожностью нужно подходить к этой процедуре. если вы принимаете гормональные и некоторые обезболивающие препараты. В этом случае требуется обязательная консультация с лечащим врачом.

В каких случаях применение диодного лазера наиболее эффективно?

– Диодный лазер можно применять для эпиляции как для темных, так и светлых волос, при этом абсолютно безопасен для любого типа кожи. Всё благодаря длине волны, которую генерирует лазер. Она одновременно воздействует на пигмент – меланин, находящийся в волосяном фолликуле, корень и стержень волоса, при этом не наносит вреда кожному покрову. А благодаря современному охлаждению процедура проходит максимально безболезненно и быстро. Вот только на седых волосах диодный лазер не применяют, потому как меланина в них уже нет.

За сколько дней до первого похода на пляж нужно делать эпиляцию, чтобы гарантировано не осталось следов воздействия? Можно ли её делать буквально накануне, или все-таки лучше не рисковать?

– Загорать не стоит за две недели до лазерной эпиляции и две – после неё. Во время пребывания на солнце увеличивается синтез меланина, кожа приобретает смуглый оттенок. Его пик активности после загара будет продолжаться ещё две недели, если в этот период все-таки провести лазерную эпиляцию, то, вероятнее всего, мы получим гиперпигментацию или ожоги. А если пациент отправится в тёплые края сразу после этой процедуры, то он рискует в зонах обработки лазером получить вместо красивого ровного загара неэстетичные пятна. Ведь на солнце повышается чувствительность кожного покрова, дополнительное воздействие ультрафиолетовых лучей может привести к различным осложнениям. Вот поэтому сразу после лазерной эпиляции нельзя загорать и даже просто находиться на солнце. Так что процедуру нужно пройти заранее. Если же загорать в отпуске вы не планируете, то делать эпиляцию диодным лазером можно и перед самым отъездом. Обычно после неё никаких следов воздействия не остается, но бывают исключения – небольшая гиперемия, которая, как правило, проходит в течение часа.

Считается, что диодный лазер удаляет волоски наиболее эффективно. Почему же требуются поддерживающие сеансы?