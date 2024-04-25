Эпиляция диодным лазером: кому можно, а кому нельзя?
Майские праздники… Кажется, ещё не так давно их обязательными составляющими были только первомайские демонстрации, парад на День Победы, грядки на дачах и выезды на шашлыки. Теперь же ко всему вышеперечисленному добавилось и открытие пляжного сезона: многие наши соотечественники, не дожидаясь летних отпусков стараются выбраться в какие-нибудь тёплые края. И привезти оттуда красивый загар, новые впечатления и эффектные фотографии.
Но если раньше памятные снимки становились исключительно достоянием семьи и аккуратно вставлялись в альбом, то теперь они почти наверняка оказываются выставленными в соцсетях на всеобщее обозрение. При этом всегда есть вероятность, что разглядывать их будут не только друзья. Поэтому и выглядеть нужно на все сто. А один из неизменных признаков ухоженности – это гладкая кожа без “лишних” волосков видимых частях тела. И, конечно же, на лице.
Мода на гладкую кожу возникла, наверное, сразу же после того, как люди сбросили звериные шкуры и начали шить одежду из ткани. В анналах сохранились рецепты снадобий для ликвидации “ненужной” растительности на теле, составленные ещё в эпоху строительства египетских пирамид.
Некоторые из них можно приготовить в домашних условиях. Это, например, так называемая “персидская” депиляция. Её практиковали ещё в Древнем Египте, Персии и Месопотамии. От нежелательных волос на теле избавлялись с помощью сахарной пасты, полученной из меда с добавлением мяты, алоэ и сока цитрусовых. Конечно, было больно, зато пахло приятно.
А вот первые кремы для депиляции, появившиеся в Древнем Египте, даже самые отчаянные поклонницы домашних средств вряд ли смогут изготовить самостоятельно. Потому как для него требуются экзотические для наших широт ингредиенты: жженые листья лотоса, порошок из толченого панциря черепахи и жир бегемота. А если панцирь хоть немного не дотолочь, то волоски, наверное, уберутся вместе с кожей.
Так что проще уж воспользоваться достижениями современной науки и техники. Например, диодным лазером, который удаляет волоски и на теле, и на лице. И делает это быстро и безопасно.
"Вот только, если планируете обновить купальник уже в начале мая, то стоит поспешить, – рекомендует ведущий врач-косметолог Центра косметологии Epilas Августина Заляутдинова, – Так как лазерная эпиляция имеет накопительный эффект и проводится только курсом, для более пролонгированного и стойкого результата начинать ее лучше тогда, когда кожа ещё не подвергается интенсивному воздействию солнечных лучей, благодаря чему снижается риск нежелательных явлений."
Имеет ли лазерная эпиляция противопоказания?
– Да. Но их не так уж и много. Это беременность и период лактации, а также некоторые заболевания: истинный фотодерматит, варикоз (2+ степени), герпес, псориаз или келоидные рубцы в зоне обработки, волосяные родимые пятна в зоне обработки, множественные родинки на теле, расстройства свертывания (лейкоз) крови, различные формы сахарного диабета, эпилепсия, некоторые типы вирусных заболеваний, повышенная светочувствительность, онкологические заболевания. С осторожностью нужно подходить к этой процедуре. если вы принимаете гормональные и некоторые обезболивающие препараты. В этом случае требуется обязательная консультация с лечащим врачом.
В каких случаях применение диодного лазера наиболее эффективно?
– Диодный лазер можно применять для эпиляции как для темных, так и светлых волос, при этом абсолютно безопасен для любого типа кожи. Всё благодаря длине волны, которую генерирует лазер. Она одновременно воздействует на пигмент – меланин, находящийся в волосяном фолликуле, корень и стержень волоса, при этом не наносит вреда кожному покрову. А благодаря современному охлаждению процедура проходит максимально безболезненно и быстро. Вот только на седых волосах диодный лазер не применяют, потому как меланина в них уже нет.
За сколько дней до первого похода на пляж нужно делать эпиляцию, чтобы гарантировано не осталось следов воздействия? Можно ли её делать буквально накануне, или все-таки лучше не рисковать?
– Загорать не стоит за две недели до лазерной эпиляции и две – после неё. Во время пребывания на солнце увеличивается синтез меланина, кожа приобретает смуглый оттенок. Его пик активности после загара будет продолжаться ещё две недели, если в этот период все-таки провести лазерную эпиляцию, то, вероятнее всего, мы получим гиперпигментацию или ожоги. А если пациент отправится в тёплые края сразу после этой процедуры, то он рискует в зонах обработки лазером получить вместо красивого ровного загара неэстетичные пятна. Ведь на солнце повышается чувствительность кожного покрова, дополнительное воздействие ультрафиолетовых лучей может привести к различным осложнениям. Вот поэтому сразу после лазерной эпиляции нельзя загорать и даже просто находиться на солнце. Так что процедуру нужно пройти заранее. Если же загорать в отпуске вы не планируете, то делать эпиляцию диодным лазером можно и перед самым отъездом. Обычно после неё никаких следов воздействия не остается, но бывают исключения – небольшая гиперемия, которая, как правило, проходит в течение часа.
Считается, что диодный лазер удаляет волоски наиболее эффективно. Почему же требуются поддерживающие сеансы?
– Дело в том, что лазер убирает волосок, который находится в стадии анагена, то есть роста. На так называемые спящие фолликулы лазер никак повлиять не может, соответственно через полгода или год будут в небольшом количестве появляться новые волоски. Чтобы эффект от лазерной эпиляции оставался стойким, раз в год рекомендовано делать поддерживающую процедуру. И ещё надо помнить, что удалить все волоски с первого раза не получится. Потребуется курс из 8-10 процедур. Впрочем, видимый эффект будет сразу. Лазерная депиляция – это конечно, очень удобно, практично и безболезненно. Но нельзя забывать о том, что к своему здоровью нужно быть очень внимательными, – напоминает врач-терапевт Наталья Солнцева, – Надо отдавать себе отчёт, что абсолютно безопасных косметических процедур, которые показаны всем без исключения, не бывает. Даже обычная маска для лица из свежей клубники может вызвать сильную аллергическую реакцию. Поэтому пренебрегать противопоказаниями и рекомендациями нельзя ни в коем случае. Если врач-косметолог советует не загорать после лазерной эпиляции или не делать пилинг – то именно так и нужно поступать, а не надеяться, что может никаких неприятных последствий после этого не будет. Если у вас спрашивают о лекарствах, которые принимаете или о недавно перенесённых заболеваниях, то это делается в ваших же интересах, чтобы исключить какую-либо негативную реакцию организма на процедуру. И, конечно, нужно понимать, что не все проблемы с внешностью являются только эстетическими. Иногда, подчёркиваю, иногда они свидетельствуют о серьёзных проблемах со здоровьем. Поэтому если вы беспокоитесь по поводу излишнего, как вам кажется, оволосения, то нелишним будет проконсультироваться с эндокринологом, а женщинам – и с гинекологом.