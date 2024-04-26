Что такое субкультуры и чем они манят молодежь

Субкультура (или «подкультура») — это часть общества, отличающаяся своей культурой, внешним видом и поведением от преобладающего большинства, а также часть культуры общества. У социальных групп носителей этой части культуры могут быть собственные система ценностей, язык, принятая манера поведения, дресс-код, музыка и др. Различают молодёжные, этнические, профессиональные, демографические и иные субкультуры.

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Простыми словами, субкультура — это совокупность признаков, отличающих носителей этой субкультуры от культуры массовой, общепринятой. Её можно рассматривать и как отдельное движение, особенно если у носителей субкультуры есть не только отличительные признаки, но и идеология, побуждающая вести себя определённым образом и добиваться определённых целей.

Изучением субкультур занимаются культурология и социология. Но учёные до сих пор расходятся в оценках, что считать субкультурой. Не существует и единственно верного определения этого явления.

Некоторые консервативные люди рассматривают любые субкультуры как маргинальные, то есть объединяющие людей неблагополучных, не реализовавшихся в привычных и одобряемых обществом занятиях, склонных к антисоциальному поведению.

Однако подобный образ жизни отнюдь не обязательное условие принадлежности к субкультурам, а сами субкультуры — такая же неотъемлемая часть современной культуры, как классическая музыка и литература, политические и молодёжные движения, музеи быта и кружки по интересам.

История термина

Впервые субкультуры, ещё не называя их таковыми, стали исследовать в 1920-х годах в США. Тогда социологи заинтересовались группами гангстеров в Чикаго.

Эти группы объединяли молодых людей из самых разных этнических групп (в основном итальянских и ирландских эмигрантов, но не только), которые отвергали традиционные ценности мирных бюргеров и становились частью преступного мира и носителями вполне определённых идей. Учёные сделали предположение, что что-то толкало молодёжь противопоставлять себя обществу и объединяться по каким-то признаком.

Позже эту теорию распространили и на другие сообщества с нетрадиционными интересами и убеждениями.

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Сам термин «субкультура» (от англ. sub — «под» и culture — «культура») появился лишь в середине XX века в Америке, бывшей тогда одной из законодательниц молодёжной моды. Ввёл его американский социолог Дэвид Рисмен, а более тщательно изучил в своих трудах британский социолог и медиавед Дик Хэбдидж.

Одной из первых известных субкультур XX века были битники — «разбитое» (beat) поколение.

Так его назвал один из самых известных представителей битников, американский писатель Джек Керуак, характеризуя поколение, пришедшее на смену «потерянному» (участники Первой мировой войны).

Не зная, чем заняться, не в силах повторить подвиг своих отцов, но и не желая следовать за «американской мечтой», эти молодые люди шатались по кофейням, слушали джаз, вели антисоциальный образ жизни, бунтовали против общества и считались интеллектуальной и творческой элитой, но по большей части никакого значимого интеллектуального наследства после себя не оставили.

Субкультуры в различных трудах называли «городскими племенами», «клубами», а в СССР был принят термин «неформальные объединения молодёжи». Поэтому в России прижился также термин «неформалы».

Чем субкультуры отличаются от хобби и сообществ по интересам

Социологи вывели, что субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые стандарты и ценности. Таким образом любое расхождение с мэйнстримом, массовой модой и традиционными паттернами поведения могло породить собственную субкультуру.

Другими факторами для объединения в субкультуру могут быть:

политические движения или деятельность лидеров мнений;

распространение новых технологий, появление новых стилей в моде, музыке и пр.;

социальные и культурные изменения в обществе.

Поводом для образования сообществ часто выступали общие музыкальные или литературные вкусы. Так, в частности, появились субкультуры панков, готов, рокеров, а также различные фэндомы (от англ. fandom — «фанатство»), объединяющие поклонников тех или иных писателей или их произведений.

Одним из самых известных фэндомов, оставившими след в субкультурном мире, можно назвать сообщество любителей толкиена (толкиенисты), породившее ролевое движение. Но многие фэндомы так и не перешагнули барьер, отделяющий их от субкультур, и остались просто сообществами по интересам.

Что же отличает субкультуру от фэндома или хобби?

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Общие ценности

Ценности у субкультуры, закономерно, хоть немного, но отличаются от традиционных. Это может быть какое-то одно убеждение или их комплекс. Главное, что участники субкультуры, общаясь, перенимают и разделяют эти ценности.

Например, ценности хиппи — свобода и пацифизм. Ценность панков — анархия. И ценности подавляющего большинства субкультур: «не быть как наши родители».

Чувство принадлежности

Многие субкультуры обладают необыкновенно притягательным качеством: они дают человеку чувство принятия на основании разделения убеждений. Так как субкультуры всегда в меньшинстве, внутри них обычно развита взаимопомощь и поддержка, и если ты прошёл фильтр «свой-чужой», отношение к тебе будет заметно теплее, чем к случайному прохожему, соседу или сослуживцу.

Отсутствие иерархии

Хотя внутри субкультуры могут организовываться свои мини-сообщества, субкультура как таковая обычно не имеет иерархии, организации или руководства. Участие в субкультуре свободное, добровольное и неформальное, из неё можно выйти, а можно, не выходя, общаться с представителями других субкультур (или даже быть представителем нескольких).

Сопротивление или вызов

Большая часть субкультур в той или иной степени бросает вызов традиционным ценностям и обычаям в определённом обществе. Например, выступать против определённых политических решений и отказываться служить в армии, как хиппи. Или употреблять алкоголь, как сразу несколько музыкальных субкультур.

Но даже показательно слушать не попсовые радиостанции или носить длинные волосы и бороды там, где принято стричься под машинку — уже своего рода протест. А быть «на ЗОЖе» там, где любимое упражнение — поднятие банки пенного, — настоящий вызов.

Визуальный код

Субкультуры имеют чётко очерченный стиль одежды, причёсок, макияжа, который бросает вызов общепринятой моде и одновременно становится опознавательным знаком свой-чужой, позволяя отличить одну субкультуру от другой.

Но со временем отдельные элементы и целые стили одежды субкультур вливаются в общую культуру. Так, высокие тяжёлые ботинки «мартенсы», бывшие атрибутами скинхедов и идеально подходящие для уличных драк, уже давно стали элементом стиля «гранж» и не только и теперь общеприняты у многих неформалов.

Характерные элементы одежды хиппи сейчас именуются стилем «бохо-шик» и стали неотъемлемой частью городской моды, которую может на себя примерить любой человек, не имеющий к субкультурам никакого отношения.

Позаимствованные у готов чёрные одежды, кружева и корсеты сейчас очень популярны в Японии как элементы стиля «готическая лолита».

А после успеха фильма «Стиляги» в Россию вернулся интерес к моде стиляг 50-х и вечеринкам в нарядах, за которые в СССР могли вызвать на товарищеский суд.

Вместе с тем причёски так же легко, как наряды, не сменишь. Поэтому они до сих пор остаются довольно ярким отличительным признаком некоторых субкультур. Как ирокезы у панков, длинные волосы у металлистов или характерные стрижки эмо.

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Язык

Обычно субкультуры всё-таки остаются ветвью общего культурного древа, пусть и растущей вбок. Поэтому отдельного языка они не выдумывают и общаются на общепринятом в своей стране.

Однако их язык неизбежно дополняются специфическими терминами, диалектизмами, новоязом, сленговыми и жаргонными словечками, по которым участники субкультур могут без проблем узнать в человеке «своего».

Например, свой словарь есть у панков. И на их языке «ботанить» будет означать вовсе не просиживать штаны за книжками в учебном заведении, а бить человека ногами (ботами). «Говнари» — люди, прикидывающиеся панками, но ничего не знающие про панк-рок и вообще субкультуру. «Гады» — громоздкие ботинки (те же «мартенсы»). «Жабой» панк ласково обзовёт подругу. А «банка крашеная» — это панковская причёска с крашеной чёлкой, взбитой в кок.

Советские стиляги 1950-х копировали зарубежную моду и язык, перекладывая некоторые иностранные термины на русский лад. Так в их язык (а затем и во всеобщий) вошли слова «чувак, чувиха» (перевод с английского «dude»), как было принято называть друг друга в аналогичных субкультурных сообществах на Западе (английские тедди-бои).

Некоторые слова стиляг были просто калькой с английского: «шузы» (от англ. shoes — «обувь»), «бродвей» (центральная улица любого города, как Бродвей в Нью-Йорке), «дринкать» (от англ. drink — «выпивать»).

В ролевом сообществе есть такие термины, как «мастерить» (делать ролевую игру), «чиповка» (проверка на безопасность и допуск игрового оружия и артефактов), «мертвятник» (место для умерших «по игре» и выбывших из игрового пространства), «полигон» (участок в лесу и/или в поле, выделенный или арендованный под проведение ролевой игры).

Заигравшихся и потерявших грань между игрой и реальной жизнью ролевики называют «дивными», а людей, которые не играют в ролевые игры и в принципе не относятся к каким-либо субкультурам — «цивилами».

Музыка

Музыка способна становиться как частью субкультуры, так и её основополагающим элементом, той базой, из которой растут все остальные признаки.

Так, брит-рок породил целый сонм субкультур, начиная с «модов», которые потом отчасти стали скинхедами, отчасти — рокерами, отчасти ещё кем-то.

Панк-рок (тоже выросший из модов) — это входная точка для того, чтобы примкнуть к субкультуре панков. Любишь тяжелый рок — тебе дорога в «металлисты». А из поклонников музыкального стиля «эмо-кор» выросла субкультура «эмо», очень популярная в 2000-х и за рубежом, и в России.

Музыкальная эволюция позволяет проследить генетические связи и между отдельными субкультурами. Например, готы и готик-рок, как это ни странно, выросли из панков. А вот рэперы для рокеров стали скорее антагонистами, развиваясь совершенно по другому музыкальному пути.

Но чаще всё-таки музыка идёт с субкультурой бок-о-бок и становится её продолжением, закономерным творческим плодом той атмосферы, которую субкультурное движение создаёт и поддерживает. А если субкультура не создаёт собственный музыкальный стиль, то присваивает и встраивает в себя чужое творчество.

Так, например, субкультура походников, зародившаяся ещё в советские времена, в музыкальном плане оказалась в тесной сцепке с бардовской субкультурой. Барды писали песни под гитару которые могли легко выучить и петь в походе менее музыкально одарённые товарищи-туристы. А потом, выступая на фестивалях, барды эксплуатировали элементы походной романтики и «песен у костра» уже в своём творчестве.

Хобби

Общее хобби не всегда перерождается в субкультуру, но может стать для него неплохой основой. Как уже упоминавшиеся походники сделали любовь к пешему туризму своим образом жизни и способом мировоззрения.

Похожая ситуация сложилась, например, в США в 1970-х и 1980-х, когда настольная ролевая игра Dangeons & Dragons (DnD) захватила умы подростков. В неё играли по несколько дней, уходя в своём воображении в другие миры. А потом немного повзрослевшие подростки перенесли своё увлечение на «карту большего масштаба» и начали проводить первые ролевые игры живого действия.

В Россию увлечение ролевыми играми пришло через клубы поклонников творчества Толкиена и поначалу называлось толкиенизмом.

Ещё одним ярким примером перерождения увлечения в субкультуру можно назвать футбольных фанатов. Увлечение футболом уже давно породило вокруг себя особую культуру со своими правилами и, нередко, склонную продолжать спортивные соревнования своих кумиров на улицах, но уже выясняя отношения в кулачных боях.

Вместе с тем то, перерастёт ли хобби в субкультуру, очень сильно зависит от того, насколько это хобби заставляет человека менять свою жизнь.

Так, например, ещё недавно по всему миру было довольно распространено движение филателистов. Люди всех возрастов собирали марки, покупали марки, обменивались марками, продавали марки на аукционах, выставляли марки и собирались на слёты, чтобы делать всё это.

Однако само хобби большую часть времени не требовало от филателистов как-то менять свою жизнь, одеваться определённым образом, бунтовать против общества. А общество не бунтовало против него.

Напротив: собирание марок везде считалось либо безобидным чудачеством, либо вовсе социально одобряемым способом досуга, в перспективе могущим ещё и деньги принести — ведь марки дорожали со временем, исчезали, становясь редкими, и никто не мог предсказать, сколько его коллекция будет стоить через несколько лет.

А сами филателисты могли выглядеть как угодно, слушать что угодно, но должны были ходить на работу и зарабатывать, чтобы покупать марки и пополнять таким образом государственный бюджет. Так что бунтом против общества это ну никак не назовёшь.

Религия

Мировые религии сами по себе могут считаться достаточно мейнстримным явлением, чтобы вера, даже истовая, не делала из человека маргинала и представителя какой-то субкультуры.

Однако отдельные верования, а особенно секты, вполне могут считаться субкультурными, то есть, идущим вразрез с основной религиозной культурой. Так, например, субкультурами считаются российские кришнаиты.

Время

Никакая субкультура не требует от своих последователей быть её образцовыми представителями 24/7. Однако то, сколько времени люди проводят, выглядя и действуя как представители субкультуры, прямо говорит о том, насколько глубоко она проникла в их жизнь и насколько серьёзно может за собой увлечь.

Например, субкультура хиппи, пришедшая в 1960-х годах на смену модам, представляла собой настоящую религиозно-философскую концепцию, включающую в себя и музыкальный стиль (рок, особенно психоделический рок), и внешний вид, и особое отношение к запрещённым веществам, и отношение к насилию (отрицательное), и так далее.

То есть, хиппи были хиппи всегда. Такой образ жизни занимал столько времени, что его частенько не оставалось для работы — работать многие хиппи не любили и делали это разве что от безысходности, чтобы добыть денег на ближайшие дни.

Закономерно, если бытие внутри субкультуры занимает у человека большую часть его осознанного времени, то он готов позиционировать себя через неё. И тогда он, представляясь в незнакомой компании, с вероятностью скажет о том, чем он увлекается или к какому движению принадлежит, прежде чем о своём месте работы, политических взглядах или семье.

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Все ли субкультуры маргинальные

Людей, не вписавшихся в доминирующие социальные группы, часто считают и маргиналами. Субкультурщики часто действительно не соответствуют представлению общества о «нормальном человеке», если считать нормальным среднестатистическое.

Однако думать о субкультурах как о движениях аутсайдеров и эскапистов, которые не могут себя реализовать в нормальной жизни, всё-таки ошибочно. Многие субкультурщики вполне успешны и в работе, и в личной жизни, и вы даже не поймёте, к какой культуре они принадлежат, повстречав их в обычной для вас среде.

Преображаются они только среди «своих», которые воспринимают позитивно те отличия, которые отделяют их от «нормального большинства». Но даже это не означает, что они вставляют в себя сто колец, одеваются как фрики и слушают странную музыку.

Среди примеров субкультур, которые прямо сейчас живут среди нас и о которых мы чаще всего не думаем в таком ключе: геймеры, фанаты ЗОЖ, волонтёры, глухонемые, любители настольных игр, рыболовы, туристы, гики (поклонники гаджетов и популярной культуры, например сериалов).

Почему молодёжь привлекают субкультуры

Психолог Валерий Гут отмечает, что обычно сильное желание влиться в какую-либо субкультуру испытывают подростки. Это становится частью их поиска себя и своего места в жизни. Через субкультуру молодые люди хотят:

сепарироваться от родителей;

найти единомышленников, почувствовать поддержку и понимание;

быть принятым социумом и получить признание;

реализовать свои способности, поэкспериментировать;

добрать недостающие эмоции;

найти собственные смыслы.

Однако с подростковым бунтом стремление идентифицировать себя как представителя субкультуры часто не заканчивается. Одни люди «переболевают» этим, надевают офисные наряды, заводят семью, и им становится некогда «заниматься ерундой». А другие сохраняют верность своим молодёжным убеждениям и связи с найденными тогда единомышленниками и находят способ как-то встроить этот способ самоидентификации в свою взрослую жизнь.

Так что среди рокеров, панков, любителей исторической реконструкции и ролевых игр, геймеров и прочих субкультурщиков и по сей день можно встретить людей от 12 до 60 лет (и это гибкие возрастные рамки, двигающиеся в обе стороны). Сложно, разве что, найти пожилых представителей совсем юных субкультур, например «альтов» («альтушек»). Но и они когда-нибудь вырастут.