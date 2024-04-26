Что случилось с Еленой Летучей

Во время путешествия на архипелаг в Индийском океане Елена получила травму ноги. Телеведущей пришлось перенести сложную операцию.

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«С проблемами я столкнулась, когда путешествовала на остров Сокотра», — отметила Елена.

Летучая рассказала, что после хирургического вмешательства следует всем рекомендациям врачей, чтобы поскорее вернуться к полноценной жизни. Сейчас женщина передвигается на костылях. Причем, не простых, а усыпанными стразами, что придает нотку гламура. Несмотря на травму, телеведущая продолжает жить полной жизнью и не отказывается от выходов в свет.

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Например, недавно Елена Летучая посетила церемонию награждения в Санкт-Петербурге и готовится к участию в заключительном мероприятии Московского международного кинофестиваля. В Питер она приехала поездом, ее сопровождали друзья, а вот уже на самом мероприятии женщина осталась с своими верными спутниками — костылями.

«Мой люкс-аксессуар» — пошутила Елена.

Телеведущая опиралась только на левую ногу и совсем не задействовала правую. Кто-то из гостей даже прокомментировал такой аксессуар:

«Это Елена – амбассадор якутских бриллиантов», — Летучая оценила шутку.

Для выхода в свет она выбрала черный комбинезон с широкими брюками, которые скрывали удобную обувь телезвезды. Елена подчеркнула талию кожаным поясом. Летучая убрала волосы в низкий пучок с прямым пробором и сделала легкий макияж. В качестве украшения она выбрала серьги и лаконичную подвеску.

Стоит отметить, что четыре года назад Елена уже травмировала правую ногу. На светском мероприятии, которое она посетила с супругом, в конце вечеринки звезда упала и повредила конечность. Женщина не придавала этому значения, а позже оказалось, что Летучая порвала связки.