Что надеть весной, чтобы не выглядеть идиотом

Ольга Кузьмина

© Вечерняя Москва

При полном моем равнодушии к одежде страшная проблема в апреле — что надеть, чтобы не выглядеть идиотом. У меня — не выходит так не выглядеть.

Если выбрать пальто, обязательно вылезет солнце и начнет изображать летнее пекло. Если накинуть что-то совсем тонкое — поднимется ветер, только что не снимающий скальп. Вчера в метро из нас, «разноодетых», собралась такая странная компания, что мы, незнакомые люди, осмотрели друг друга и расхохотались: я — в пальто, девушка-веточка с голым животиком — в футболке и тонкой кофте, парень — в длинных шортах, дама — в шубке. А что сделаешь, весна!

Вспоминая с улыбкой, как мы оглядели друг друга и начали смеяться, я вдруг поняла, отчего все так. Те, кто до последнего одеваются тепло, подсознательно пытаются задержать время, приостановить его бешеный бег. Ну ведь вчера, только вчера был снежный буран, а потом ледяной дождь и гололедица, которой я так боюсь... Вчера бегала за новогодними подарками и злилась, что раз за разом забывала что-то купить! И только что на деревьях не было ни листочка, а вон оно, зеленое облако под окнами.

А торопящие лето — спешащие жить, не боящиеся холодов и даже зимой сверкающие голыми щиколотками, — они летят вперед без особых размышлений о стремительно убегающем времени. Они еще способны торопить стрелки часов, подгонять день, чтобы закончился быстрее... Забавно: получилось, что стоит за этим целая философия — если задуматься, такая жизненная. И хочется сказать торопыгам — не торопите время, скоро само покатится так лихо, что испугаетесь! Но говорить бессмысленно: этот опыт становится горьким только с годами.

Ну и еще — о времени. Отлично помню, как 26 апреля 1986 года мой одноклассник Эдик сообщил нам, что на Чернобыльской атомной электростанции «что-то рвануло». Мы ровным счетом ничего не поняли тогда — счастливые советские дети, учившие, но в основном плохо знавшие химию и физику. А может, мы прогуляли уроки, где рассказывали о реакторе... Но урок Чернобыля, оказалось, нельзя прогулять. Время быстротечно, но шрамы трагедии не залечены. Давайте подумаем об этом...