Певица Анастасия Стоцкая появилась на публике в откровенном наряде без бюстгальтера. Артистка позировала в платье из пайеток на улицах Москвы и поделилась кадрами в соцсетях.

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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост и восхитились образом:

«Богиня», «Вы бесподобны», «Какая же вы красивая», «Вечная молодость», «Воу, образ великолепный», «Огонь», «Потрясающе выглядите».

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Стоцкая неоднократно опровергала слухи о пластических операциях. Певица не скрывает, что любит делать разные косметологические процедуры, но о серьезном вмешательстве пока не думает.

Артистка также рассказывала, что недавно возобновила занятия спортом, от которых отказалась из-за накопившейся усталости. По словам звезды, раньше она минимум три раза в неделю посещала тренажерный зал и была увлечена «тяжелым» фитнесом, а сейчас предпочитает йогу и пилатес.

Знаменитость воспитывает 12-летнего сына Александра и 6-летнюю дочь Веру от бизнесмена Сергея Абгаряна, с которым рассталась в 2019 году. Певица признавалась, что пыталась сохранить семью, но не получилось, и тогда исполнительница сделала все возможное, чтобы их разлад в отношениях не стал достоянием общественности. Только через 2,5 года Стоцкая сообщила, что живет с детьми отдельно от Абгаряна. А в 2023 году их брак официально расторгли без раздела совместно нажитого имущества, экс-супругам удалось мирно урегулировать все вопросы.