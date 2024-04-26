Секреты ухода за кожей весной

Весной природа пробудилась, а ваша кожа так и осталась в зимней спячке?

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И радует не своей цветущей красотой, а сухостью и тусклым цветом лица?

Команда экспертов сети магазинов по уходу за собой «Улыбка радуги» раскроет секреты домашнего ухода и даст рекомендации, как поддержать красоту кожи после зимних испытаний и восстановить ее в период смены времен года.

На кого же ты нас оставил: куда уходит сияющий вид

Переходный период между весной и зимой для кожи — это как переходный возраст — один из самых сложных. Нехватка витаминов, солнца и работающие батареи отопления влияют на кожу изнутри и снаружи, дарят ей бледный и тусклый вид.

Золотой ключик ищите в витаминах С, Е и А для повышения эластичности, выработки коллагена и придания сияющего цвета лица; в гиалуроновой кислоте и алоэ вера для дополнительного увлажнения, молодости и красоты вашей кожи. Кстати, витамины можно и внутрь, но тут уже лучше проконсультироваться со специалистом. На какие ритуалы ухода за лицом стоит обратить внимание?

Всего три слова: очищение, увлажнение, защита

1. Правильное очищение

Важнейший этап ухода в любое время года. Чтобы другие средства смогли донести до кожи всю свою пользу, ее важно очистить от макияжа и остатков прожитого дня — пыли и пота. Если кожа склонна к жирности, очищайте ее два раза в день: после сна от излишков кожного сала, например, с помощью геля для умывания с алоэ от Weis, а вечером от всех внешних загрязнений с помощью мицеллярной воды. Сухой и нормальной коже может хватить очищения только вечером, опирайтесь на свои ощущения.

2. Тотальное увлажнение

Если зимой для увлажнения и питания кожи вы выбирали средства с плотной текстурой и богатыми компонентами, то сейчас время развернуть свой уход на 180 градусов. Весной обратите внимание на легкие и невесомые текстуры.

Попробуйте в повседневном уходе увлажняющую формулу: сыворотка с гиалуроном от Botaniqua для увлажнения + легкий крем-гель + более питательный ночной крем от Benabi.

Для сияния кожи, утром можно использовать увлажняющий тоник с витамином C от Weis и баловать свою кожу хотя бы раз в неделю тканевыми масочками с дополнительной порцией увлажнений — коллагеном, алоэ или гиалуроном в составе.

3. Комплексная защита

Да-да, задуматься о покупке солнцезащитного крема стоит уже сейчас. Пребывание на солнце без защиты сушит кожу, может привести к обезвоживанию, разрушению коллагеновых волокон и преждевременному старению. Поэтому, если хочется, чтобы кожа была молодой и красивой как можно дольше — используйте солнцезащитные кремы с фактором не менее 30.

Например, можно попробовать крем для безопасного загара от Weis с химическими фильтрами. Или легкий флюид от Defance с двумя защитными фильтрами в составе. Стать знатоком в мире SPF поможет подробная инструкция по солнцезащитным средствам от экспертов «Улыбки».

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