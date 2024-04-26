Дерматолог назвал частую ошибку при умывании

Очищение лица может казаться вам лишь вспомогательной частью ежедневной бьюти-рутины. Однако простое умывание способно вас преобразить, если знать несколько нюансов. Во-первых, использовать средство для умывания, во-вторых, наносить его массажными движениями, и самое главное — процесс должен занимать у вас около минуты, не меньше, уверяют эксперты.

© Freepik

«Большинство людей моют лицо всего около 15 секунд, и этого времени недостаточно для того, чтобы ингредиенты очищающего средства успели активироваться. В идеале люди должны умываться в течение примерно 45–60 секунд. Если вы слишком рано смоете очищающее средство с лица, оно не удалит излишки жира и грязи с вашей кожи», — объяснил дерматолог Джереми Брауэр в беседе с HuffPost.

По словам специалиста, ингредиентам нужно предоставить достаточно времени, чтобы они могли сделать то, что от них требуется.

Особое внимание врач советует уделить проблемным зонам, а если вы поклонница плотного макияжа — для эффективного очищения может потребоваться и больше 60 секунд.