Решетова ответила на слухи об уколах красоты

Модель и блогерша Анастасия Решетова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не делает уколы для четкого контура лица.

Решетова понадеялась, что подобные процедуры ей не понадобятся в будущем. Она уверена, что четкий контур лица зависит от генетики, а также от физической активности и правильного отношения к питанию.

Решетова соблюдает интервальное голодание, чтобы поддерживать фигуру в форме. Она также отказалась от ночных перекусов в виде хлеба с маслом и периодически делает разгрузочные дни. В октябре 2023-го модель рассказала, что несколько дней сидела на соках. В декабре блогерша призналась, что достигла своего самого минимального веса за последние несколько лет — 57 килограммов.

Решетова стала наиболее известна после романа с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В 2019 году блогерша родила от музыканта сына Ратмира. Артист и модель встречались с 2014 по 2020 год. По словам блогерши, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Она рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми. Однако модель поддерживает дружбу с Юнусовым и не препятствует ему в общении с ребенком.