Визажист рассказала, как подобрать тональный крем

Профессиональный визажист Александра Никитина дала советы, как подобрать подходящий тональный крем. По ее словам, в первую очередь нужно определиться с эффектом, который хотелось бы получить на коже.

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Одним нравится сияющий, другие предпочитают матовый или натуральный. Это дело вкуса, — отметила эксперт в комментарии Москве 24.

При этом Никтина уточнила, что матовые средства часто самые стойкие из-за особенности состава.

Также стоит учесть плотность покрытия средства. Если кожа проблемная и приходится ежедневно перекрывать тоном дефекты либо просто очень нравится эффект фотошопа на лице, стоит взять плотный крем. Если хочется, чтобы макияж был максимально естественным, то стоит выбрать средство легкой плотности.

Один из самых сложных этапов подбора — поиск подходящего оттенка. Никитина посоветовала всегда тестировать продукты самостоятельно в магазине. Не стоит тестировать средство на руке. Лучше всего подойдет область нижней челюсти.

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