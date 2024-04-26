Как сделать афро-кудри и не пожалеть: особенности прически и нюансы

Начинаете каждый день с укладки и вопроса «Почему мама не родила меня с афро-кудрями?» Если это про вас, стоит хотя бы раз пообщаться с теми, кого роскошными кудрявыми волосами наградила сама природа — они нередко мечтают об идеальной гладкости локонов. Впрочем, примерить яркий «кучерявый» образ и испытать эти эмоции на себе в современном мире может каждая.

© Freepik

Кудряшками надолго можно обзавестись в салоне красоты, где предоставляют такую услугу. Хорошей идеей будет сделать афро-кудри в домашних условиях, особенно если вы хотите сменить образ только до первого мытья головы. А перед тем, как решиться на бьюти-эксперимент, предлагаем разобраться, в чем секрет эффектных завитков и подойдут ли они для вашего типа волос. Спойлер: афро-кудри на каре или короткие волосы — не проблема, но есть несколько нюансов.

Особенности

© Freepik

Структура кудрявых волос — от корней до основания — кардинально отличается от прямых. В этом и есть главная особенность природных завитков. Фолликулы расположены не перпендикулярно поверхности кожи, а под наклоном: волос в процессе роста как бы преодолевает спираль. Поэтому кутикула, которая его обволакивает, нарастает неравномерно, а именно она отвечает за блеск и текстуру. Чешуйки у кудрявых волос взъерошены, поэтому они плохо задерживают влагу. В результате сложно обойтись без специальных средств — иначе шевелюра кажется «соломой».

Такая структура будет и у волос, завитых путем химической завивки. Без должного ухода локоны станут заметно суше и уязвимее, даже сильнее, чем натуральные африканские кудри.

Еще одна особенность естественных афро — специфика работы сальных желез у их обладательниц. Корни дольше остаются чистыми, но при этом медленнее растут из-за недостатка питания. Все дело в себуме — секрете сальных желез, которого у обладательниц кудрей от природы выводится крайне мало.

Плюсы и минусы афро-кудрей

Как ухаживать за африканскими кудрями — вопрос, который нередко доводит их «счастливых» обладательниц до истерики. Кудрявые девушки, как правило, безупречно владеют тайм-менеджментом, поскольку «помыла и пошла» в их случае не работает. Мыть афро-кудри нужно с помощью увлажняющих шампуней и прочих средств, сушить — только на низкой температуре, чтобы не испарить драгоценную влагу в и без того ломких волосах.

Ко времени на сборы стоит прибавить часы, которые кудрявые девушки проводят в муках выбора подходящих уходовых средств. Крайне желательно, чтобы шампунь был без сульфатов, а увлажняющие кондиционеры и маски могли похвастаться приставкой «экстра». Специальные гели и спреи для укладки афро-кудрей найти не так-то легко, к тому же они в силу своей редкости и особенностей чаще всего не попадают в категорию бюджетных.

© Freepik

Впрочем, все эти минусы афро-кудряшек оправдывают ту реакцию, которую они вызывают у окружающих, и это несомненный плюс. У тех, кто научился справляться со своей характерной шевелюрой, проблем с самооценкой, как и с объемом, быть не должно. К тому же, афро смотрится эффектно как в распущенном виде, так и в собранном — от простого хвостика до торжественной укладки, которая будет долгоиграющей — ведь корни практически не жирнятся. На завивку это преимущество также частично распространяется за счет объема.

Кому подойдут афро-кудри?

На первый взгляд, африканские кудри универсальны и подойдут кому угодно. На деле — такая прическа неминуемо подчеркнет некоторые особенности внешности. Например, стилисты не советуют делать мелкие завитки девушкам с круглым или квадратным лицом, а также обладательницам короткой шеи. А вот на тех, у кого лицо вытянуто, а скулы ярко выражены, такая прическа будет смотреться максимально выигрышно и гармонично.

Если вы уверены, что вам подойдут афро-кудри, важно учесть и то, что они визуально увеличивают черты лица. К примеру, большой нос из-за прически покажется еще солиднее, но девушки с маленькими глазами будут получать комплименты по поводу своего выразительного взгляда. Скорректировать расстановку акцентов можно с помощью макияжа.

© Freepik

Что касается длины волос, то кудряшки в целом будут уместны на любой длине. Не стоит бояться делать афро-кудри на каре — возможно, форму стрижки придется немного скорректировать. Из разряда смелых вариантов — завитки на короткие волосы. То же самое со светлыми волосами — натуральнее кудри выглядят на волосах темных оттенков. Но в наших широтах афро — явление в принципе экзотическое, поэтому останавливать этот факт не должен.

Что нужно учесть при укладке африканских кудрей разной длины

Если после вышеперечисленного желание примерить на себя образ кудряшки Сью стало только сильнее, самое время узнать некоторые нюансы будущей укладки волос с афро разной длины и полезные советы от стилистов.

Волосы после завивки станут короче на 10-15 сантиметров. А в салоне парикмахер, как правило, еще и подрежет секущиеся кончики или даже сделает стрижку, на которой афро будет смотреться ухоженнее.

Чтобы не пожалеть, лучше заранее определиться с формой завитков. Для классического афро пряди закручивают с высокой плотностью. При «расслабленном» варианте техника иная. Не всегда завивка получается идеальной с первого раза — волосы могут повести себя непредсказуемо, и квалификация мастера здесь ни при чем.

На консультации парикмахер предложит сделать перманентную завивку, которая известна в народе как «химия». Современные составы стали безопаснее, чем в 1980-х, но нужно помнить, что такая укладка все равно необратима. Как долго продержатся кудри, лучше поинтересоваться заранее — обычно это срок от двух месяцев до года, в зависимости от структуры волос, потом процедуру можно повторить либо отращивать родные гладкие волосы, постепенно возвращаясь к прежнему образу.

Тем, кто на кардинальные изменения пока не решился и хочет поэкспериментировать самостоятельно, стоит запастись терпением. Процесс укладки в стиле афрокудрей кропотливый и занимает не один час. Помощь подруги или члена семьи точно лишней не будет — бросить укладку на полпути будет обидно.

Как сделать?

Эксперимент с афро будет удачным с большей вероятностью, если доверить дело профессионалу. Однако те два метода укладки мелких кудрей, которые обречены на успех, рекомендуется делать исключительно в салоне. Завивка тонким стайлером требует легкой руки мастера, знающего технику назубок, а еще специальных средств, которые может быть сложно отыскать в масс-маркете. А про химию, как и менее «ядерную» биозавивку, в домашних условиях нужно вообще забыть, если не хотите испортить волосы.

© Freepik

Радует, что безопасные способы сделать афро-кудри в домашних условиях все же существуют, и более того — их десятки. Техника у всех схожая, а вот инструменты — самые разные: выбрать можно те, что окажутся под рукой или больше пришлись по душе. Подойдут папильотки (мягкие бигуди из поролона или ткани), коклюшки (палочки с отверстиями из пластмассы или дерева), шпильки, резинки, карандаши, свернутая в «сигаретку» бумага, соломинки для напитков и даже палочки для суши. Главное, чтобы вспомогательное приспособление было цилиндрической формы. Далее предлагаем ознакомиться с алгоритмом действий по созданию афро с помощью подручных средств.